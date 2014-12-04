Anastasiadis’in Sağlık Durumu Stabil...

TEK AMELİYATLA ÜÇ KALP SORUNU ÇÖZÜLDÜ, YOĞUN BAKIMDA TUTULUYOR VE DÜN HAFİF DEPRESYON GEÇİRDİ

New York’taki Mount Sinai isimli hastanede kalp ameliyatı olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi ve stabil olduğu bildirildi.

Alithia “Başkan’ın Sağlığı Normal Seyrediyor” başlıklı haberinde Rum Sözcü Nikos Hristodulidis’in Anastasiadis’e uygulanan yöntem ve sağlık durumuyla ilgili açıklamasına yer verdi.

Habere göre Anastasiadis’e uygulanan yöntemin “Maze” tipi olduğunu belirten Hristodulidis, bu yöntemle Anastasiadis’in kalp kapakçığı, triküspid kalp kapakçığı ve taşikardisinin düzeltildiğini belirtti.

Hristodulidis, Anastasaiadis’in dün hafif depresyon geçirdiğini ancak bu tür ameliyatların ardından bunun normal olduğunu belirterek sağlık durumuyla ilgili son gelişmelerin bugün açıklanacağını kaydetti.

Fileleftheros “Başkan ‘Hafif Depresyonda’... Başkan’ın Ameliyat Sonrası Durumu ‘Normal Gelişiyor’... Üç Kalp Sorunu Giderildi” başlık ve spotlarını kullandı. Doktorlarının Anastasiadis’in ameliyat sonrası durumundan memnun olduklarını, herhangi bir sürpriz yaşanmadığını, kalbiyle ilgili bütün sorunların çözüldüğünü yazdı.

Politis “Başkan İyi Gidiyor... Ameliyat Komplikasyonsuz Geçti... İki Kapakçığı ve Ritim Bozukluğu Düzeltildi” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in halen Mount Sinai hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tutulduğunu kaydetti.