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Anastasiadis’in Sağlık Durumu “Memnuniyet Verici ”

New York’taki Mount Sinai isimli hastanede salı günü  kalp ameliyatı olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e verilen solunum cihazı desteğine dün son verildiği belirtildi.

Anastasiadis’in Sağlık Durumu “Memnuniyet Verici ”

New York’taki Mount Sinai isimli hastanede salı günü  kalp ameliyatı olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e verilen solunum cihazı desteğine dün son verildiği belirtildi.

05 Aralık 2014 Cuma 09:22
Anastasiadis’in Sağlık Durumu “Memnuniyet Verici ”
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SOLUNUM CİHAZI DESTEĞİNE DÜN SON VERİLDİ

 New York’taki Mount Sinai isimli hastanede salı günü  kalp ameliyatı olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e verilen solunum cihazı desteğine dün son verildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Anastasiadis’in sağlık durumuna ilişkin haberlere yer verdi.

Gazete, Mount Sinai Hastanesi kaynağından aldığı bilgiye dayanarak “memnuniyet verici nitelikte iyileşen”  Anastasiadis’in yoğun bakım ünitesinde tutulmaya devam edildiğini yazdı.

Anastasiadis’in bugün öğleden sonra veya daha geç saatlerde yoğun bakımdan çıkarılmasının beklendiğini   yazan gazete, doktorların, Anastasiadis’in ameliyat sonrasındaki sağlık durumunda gözlemlenen ilerlemeden memnun olduğunu da belirtti.

Habere göre, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, dün Anastasiadis’in kızlarından birini telefonla arayarak Anastasiadis’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Amerikan Başpiskoposu Dimitrios ise gazeteye yaptığı açıklamada Anastasiadis’in ailesi ile sürekli temas halinde olduğunu ve ileriki günlerde Anastasiadis’i ziyaret edeceğini söyledi.

Gazete, Anastasiadis’e geçmiş olsun mektubu gönderen BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un ileriki günlerde Rum lideri hastanede ziyaret etmesinin beklendiğini yazdı.

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Kıbrıs ManşetAnastasiadis’in Sağlık Durumu “Memnuniyet Verici
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