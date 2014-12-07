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Anastasiadis’in Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sağlık durumu, geçtiğimiz Salı günü geçirdiği kalp ameliyatının ardından iyiye gidiyor.

Anastasiadis’in Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sağlık durumu, geçtiğimiz Salı günü geçirdiği kalp ameliyatının ardından iyiye gidiyor.

07 Aralık 2014 Pazar 09:38
Anastasiadis’in Sağlık Durumu İyiye Gidiyor
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 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sağlık durumu, geçtiğimiz Salı günü geçirdiği kalp ameliyatının ardından iyiye gidiyor.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in sağlık durumunun, kalp kapakçığındaki sorun nedeniyle geçtiğimiz hafta geçirdiği ameliyat sonrasında iyiye gittiğini ve Anastasiadis’in bugün yoğun bakımdan çıkmasının beklendiğini yazdılar.

Habere göre, ameliyatın yapıldığı New York’ta bulunan Mount Sinai hastanesinden yapılan açıklamada, Anastasiadis’in bugün yoğun bakım ünitesinden normal odaya alınmasının beklendiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, Anastasiadis’in gelecek hafta taburcu edilmesi ve Noel yortusu öncesinde Güney Kıbrıs’a dönmesinin öngörüldüğü de vurgulandı.

Öte yandan gazete, Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras’ın Cuma günü Anastasiadis’i telefonla aradığını, ancak doktorların yoğun bakımdan çıkana kadar ailesi dışında kimseyle görüşmemesi talimatı sebebiyle Samaras’ın Anastasiadis’le görüşemediğini de yazdı.

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