Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Temmuz 2017 Cuma 09:51

Anastasiadis’in Guterres’e Yazılı Verdiği Son Öneri De Rum Basınında

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e dün akşam yazılı verdiği son önerileri de Rum gazetelerine yansıdı.

Anastasiadis'in Guterres'e Yazılı Verdiği Son Öneri De Rum Basınında
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e dün akşam yazılı verdiği son önerileri de Rum gazetelerine yansıdı.

Alithia ve diğer gazeteler Anastasiadis’in, “her şey üzerinde anlaşmaya varılmadan hiçbir şeyde anlaşılmayacak” ilkesine atıfta bulunduğu ve “ya bütün konular kabul edilir veya hepsi geçersiz olur” şartı ile sunduğu son önerilerden yaptıkları alıntılara yer verdi.

Habere göre Güvenlik ve Garantiler başlığında, “mevcut  güvenlik sistemine son verilmesi ve başka bir güvenlik sistemi olması gerektiği” görüşünün yer aldığı öneride özetle şunlar kaydediliyor:

“Garanti Antlaşması ile müdahale hakkı ve İttifak Antlaşması çözümün ilk gününden kaldırılmalı. Yaklaşık 2 bin kişiden oluşacak bir uluslararası güç olmalı. Gücün üçte birinin garantör ülkelerden (Türkiye, Yunanistan, İngiltere) gelmeli, Komutanı Avrupa ülkesinden olmalı. Geçici polis gücünde Türk polisler de olmalı.  1960 antlaşmaları temelindeki  kontenjanlar (Türk ve Yunan alayları)  çekilmeli.  Çekilme 18 ay içerisinde olmalı. Avrupa Birliği de rol sahibi olmalı.”

Önerinin Askerin Çekilmesi başlıklı bölümünde “Güvenlik yönünün, uzlaşılanların uygulanmaması halinde yaptırım öngören BM anayasasının 7’nci maddesi altına konulması” önerisi yer alıyor, şunlara yer veriliyor:

“Askerin büyük bölümü ilk günden çekilmeli, geriye kalanların hafif silahları olmalı ve onlar da  sona eriş tarihi olan bir takvim içerisinde aşamalı çekilmeli. Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin güvende hissedeceği bir güvenlik sistemi olmalı ve garantör güçler bu sistemi denetleyememeli veya uygulayamamalı.”

Önerinin Toprak başlığında, “Rum tarafının sunduğu haritaya uyulması ve 90 ile 100 bin arasındaki Rum göçmenin köylerine geri dönmesini kapsaması gerektiği, Güzelyurt’un verilmesi, haritanın Rum tarafının önerdiği devletlerin toprak oranıyla ilgili olması ve Rum göçmenlerin yüzde 60’ının Rum idaresi altında geri dönmesine olanak tanıması gerektiği”  savunuluyor.

Mülkiyet başlığında, mülkün sahibine iade edilememesi durumunda iki mülk statüsü olması gerektiği kaydedilen öneriden özetle şu detaylar aktarılıyor:

“Birincisi, toprak düzenlemesine uğrayacak bölgelerdeki mülkler.  Bu bölgelerde kural, mal sahibine iadedir. 1-ortak menfaat binaları olan mülkler (hastane v.b.) ise, 2- boş arsalara inşa edilmiş binalar ise, 3- mal sahibi iadesini talep etmemişse bu istisna teşkil edecek.

İkincisi, toprak düzenlemesine uğramayacak bölgelerdeki mülkler. Bu bölgelerdeki mülklerle ilgili kriterlere daha ‘esnek’ yaklaşılacak: 1-mülkte önemli inkişaf yapılmışsa, 2-aile konuları dikkate alınacak,  3-mülklerin üçüncü şahıslara satılmasıyla, (sonraki alıcılarla) ilgili meselelerle karşılaşılacak,  arazi (kullanım) alanı iznine bir sınır olmalı (altında olması halinde iade yapılmayacak değer sınırı), 4-kullanılmayan mülklerin iade oranı sınırı, mülk değerinde 1/3 kuralı. Mont Pelerin’de görüşülen ilkeler, yani bazı bölgelerde uygulanacak bir ‘özel statü’ temeline göre bazı bölgelerde istisnalar incelenebilir.”

Yönetim ve Güç Paylaşımı’nda “ortak liste, çapraz ve ağırlıklı oy ile dönüşümlü başkanlık görüşülebilir.  Görev süresi 2’ye 1 yıl ve ilk dönem Kıbrıslı Rum başkan olacak. Bazı kurumlarda kararların, tarafların her birinin en az bir oyu ile alınmasıyla ilgili sistemin işleyebilmesi için hazırlıklı olunmalı. Çeşitli organlarda 2’ye 1 oranının görüşülmeye hazır olunmalı” deniliyor.

Yunan ve Türk vatandaşlarına eşit muamelede “4’e 1 oranına riayet edilsin. Bu düzenleme  Avrupa mevzuatına uygun olmalı. Türk vatandaşlarının mülk edinmesinde sınırlama olacak. Öğrenci, turist ve geçici işçiler sınırsız geçici çalışma izni alabilir. Avrupa Gümrük Birliği’ne göre Türkiye’den ticari mal alımında sınırlama olacak. Kıbrıs Türk oluşturucu devleti tarafından Türkiye’den ticari mal alımlarında geçici tedbirler (yumuşama) olacak. Yani bugünkü düzeyde ticari mal ithal edebilecekler” deniliyor.

Politis haberi “Ana Şart Sona Erme Tarihi” başlığıyla aktardı.

PARTİLER ANASTASİADİS’İN İCRAATLARINA VE TAKTİĞİNE KARŞI ÇIKTI

Altihia ve diğer gazeteler Anastasiadis’le birlikte Crans-Montana’da bulunan DİKO, EDEK, Dayanışma  Hareketi ve Ekologlar’ın dün Rum Yönetimi Başkanı’na,  “icraatlarına ve Kıbrıs sorununun iç yönlerindeki açık kalan konularda Türk taleplerini, hiçbir karşılık almadan kabul etmesine” karşı olduklarını yazılı olarak ilettiklerini bildirdi

Habere göre Nikolas Papadopulos, Marinos Sizopulos, Eleni Theoharus ve Yorgos Perdikis’in imzasını taşıyan mektupta “vermek niyetinde olduğu tavizlerin ve daha önce verdiklerinin,  olası bir çözümü tamamen işleyemez hale getireceği, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ve halkının çıkarları açısından tehlikeli olduğu, dahası Türk taleplerini kabul konusunda bir emsal yaratacağı” öne sürülerek, bu taktiğini gözden geçirmesi istendi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cikko Metropoliti Yunanistan Büyükelçiliği’nde Israrlı Cikko Metropoliti Yunanistan Büyükelçiliği’nde...
Kiprianu: “Anastasiadis’e Ben Baskı Yaptım” Kiprianu: “Anastasiadis’e Ben Baskı Yaptım”
Yangında Kundaklama Şüphesi Yangında Kundaklama Şüphesi
Kasulidis, Bm Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Ülkelerin Büyükelçilerini Bilgilendirdi Kasulidis, Bm Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Ülkelerin...
Baf’taki Türk Mallarıyla İlgili “Kaos Ve Kargaşa” Baf’taki Türk Mallarıyla İlgili “Kaos Ve Kargaşa”
Yunan Meclisi’nin “kıbrıs Dosyası” Rum Meclisi’ne Teslim Edildi Yunan Meclisi’nin “kıbrıs Dosyası” Rum Meclisi’ne...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Cikko Metropoliti Yunanistan Büyükelçiliği’nde...
Cikko Metropoliti Nikiforos’un, büyükelçilik konutu inşası için 1998’de Yunanistan devletine sattığı...

Haberi Oku