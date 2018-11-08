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Anastasiadis’in basın toplantısına tepkiler

Anastasiadis’in basın toplantısına tepkiler

08 Kasım 2018 Perşembe 09:34
Anastasiadis’in basın toplantısına tepkiler

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, desantralize federasyon fikrini izah etmek için geçtiğimiz akşam düzenlediği basın toplantısına, Rum siyasi partilerinden tepkiler geldi.

Fileleftheros gazetesi “Karşılığı Olmayan Reçeteler” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Kıbrıs Türk tarafının da Anastasiadis’in basın toplantısında ortaya koyduğu fikirlere verdiği tepkinin olumsuz olduğuna dikkat çekti.

Anastasiadis’in Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs sorunundaki tutumunun değişmesine ilişkin hareketlerinin boşuna olduğunu, çünkü mevcut olguların farklılaşmadığını yazan gazete, öte yandan Anastasiadis’in önerisinin Kıbrıs Türk tarafının haricinde iç cephede de karşılık bulmadığının görüldüğünü ve bunun bir düşünce olarak kabul edilmesi için ekstra çaba gösterilmesi gerekeceğine dikkat çekti.

Gazete, haberin devamında, AKEL başta olmak üzere Rum siyasi partilerin Anastasiadis’e verdiği tepkire yer verdi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, temaslarda bulunduğu Brüksel’den Anastasiadis’in açıklamalarına tepki gösterdiğini ve Rum lideri “üstünkörülük aynı zamanda sorumsuzlukla” suçladığını kaydeden gazete, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un ise Anastasiadis’in söylediklerini, Kıbrıs sorunundaki politikasının başarısızlığını kabul etmesi olarak yorumladığını iletti.

Yalnızca DİSİ partisinin Anastasiadis’e destek verir yönde hareket ettiğini kaydeden gazete, DİSİ’nin, Anastasiadis’in, Rum kesiminin Kıbrıs sorununa BM parametreleri ve Guterres çerçevesinde çözüm bulunmasına ilişkin iradesini teyit etmesine işaret ettiğini ekledi.

Gazete “Endişeler Olduğu Gibi Kaldı” başlığıyla iç sayfadan da yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in desantralize federasyon fikriyle ilgili olarak muhalefet partilerini ikna edemediğine vurgu yaptı.

Gazeteye göre EDEK, Anastasiadis’in önerisinin, son yıllardaki başarısız sürecin özünü değiştirmediğini ifade ederken, Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas ise açıklamasında, desantralizasyonla ilgili tartışmanın sürmesi için bir sebep olmadığını belirtti.

Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus ise açıklamasında, Anastasiadis’in geçen akşamki başarısız görünümüyle, iki kesimli iki toplumlu federasyonla ilgili dönemin kapandığına işaret ederek, politikasının başarısızlığını kabul ettiğini ifade etti.

Gazeteye göre, Ekologlar Hareketi de, Anastasiadis’in önerisinin referanduma sunulması gerektiği görüşünü ortaya koydu.

Rum siyasi partilerinin Anastasiadis’e verdiği tepkiler Alithia’da “Partiler Kendi Düşünceleri Temelinde Yorumladılar”, Politis’te “Başkan Açıklamasıyla Cepheler Açtı- DİSİ Haricinde Herkesten Eleştiriler Aldı”, Haravgi’de ise “AKEL: Başkan Açıklığa Kavuşturmadı… Kafa Karışıklığını Artırdı- İki Kesimli İki Toplumlu Federasyon Çözümü Şekline Saldırma Fırsatı Buldular- Desantralize Federasyon İki Kesimli İki Toplumlu Federasyonun Çözüm Çerçevesi Olarak Reddedilmesi Amacıyla Kullanılıyor” başlıklarıyla yer buldu.

 

Son Güncelleme: 08.11.2018 12:36
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