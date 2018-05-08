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Anastasiadis’in Annesi Bugün Defnedilecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in pazar günü ölen 95 yaşındaki annesi Theano Anastasiadis bugün öğleden sonra defnedilecek.

Anastasiadis’in Annesi Bugün Defnedilecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in pazar günü ölen 95 yaşındaki annesi Theano Anastasiadis bugün öğleden sonra defnedilecek.

08 Mayıs 2018 Salı 08:40
Anastasiadis’in Annesi Bugün Defnedilecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in pazar günü ölen 95 yaşındaki annesi Theano Anastasiadis bugün öğleden sonra defnedilecek.
Alithia ve Politis’in haberine göre, Theano Anastasiadis için bugün saat 17.00’de Limasol’daki Ay. Nikolau Kilisesi’nde cenaze göreni düzenlenecek ve Pera Pedi köyünde toprağa verilecek. Anastasiadis ailesi cenaze töreni öncesinde saat 16.00’dan itibaren aynı kilisede taziyeleri kabul edecek. 
Theano Anastasiadis son dönemlerde ileri yaşı nedeniyle yaşadığı sağlık sorunları yüzünden Limasol’daki özel bir klinikte tedavi görmekteydi.(ŞA/FEZ) 

Son Güncelleme: 08.05.2018 13:26
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