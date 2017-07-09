Anastasiadis’in Anma Töreninde Okunan Konuşması

ANASTASİADİS YARIN ULUSAL KONSEYİ, ARDINDAN DA HALKI BİLGİLENDİRİYOR

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Crans Montana’da gerçekleştirilen ve başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs Konferansı’nın ardından, dün Rum tarafında gerçekleştirilen bir anma töreninde okunan konuşmasında “Türk tarafının tutumunu eleştirdiği” haber verildi.

Alithia gazetesi “Önerilerim Kıbrıs Sorununun Kapsamlı Çözümüne İlişkin Yolu Açabilirdi” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in müzakerelerin çökmesiyle ilgili ilk açıklamasında “İsviçre’de sunduğu önerilerinin, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ilişkin yolu açması amacıyla kapsamlı ve BM Genel Sekreteri’nin fikirleri temelinde yapılandırılmış olduğunu söylediğini” aktardı.

“Sunduğu önerilerin her iki tarafın endişelerini gözettiğini” de öne süren Anastasiadis, bunların “Ülkenin tüm Kıbrıslıların yararına olacak şekilde normal bir devlet olarak gelişme göstermesine dair perspektifler meydana getirdiğini” de iddia etti.

Gazete, Anastasiadis’in, 2002 yılında Rum tarafında gerçekleşen bir helikopter kazasında hayatını kaybeden dönemin Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Evangelos Florakis ve dört subay için dün Baf’ta düzenlenen anma töreninde, Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis tarafından okunan konuşmasında “Crans Montana’daki konferansın sonucundan bağımsız olarak, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin umudun canlı, yolun da açık kalması için çabaların süreceğini söylediğini” de ekledi.

Fileleftheros ise habere “Türk Tarafı Konferansı Sabote Etti” başlığıyla yer verdi.

ANASTASİADİS YARIN ULUSAL KONSEYİN, ARDINDAN DA HALKI BİLGİLENDİRİYOR

Gazete başka bir haberinde ise, Rum Hükümeti Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in gazeteye yaptığı açıklamada, Anastasiadis ile çalışma arkadaşlarının, doğru icraatlara karar verilmesi için, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Crans Montana’da gerçekleştirilen müzakerelerin çökmesinin ardından meydana gelen durumu gözden geçirdiklerini söyledi.

Hristodulidis, Twitter’da yaptığı açıklamada ise, Anastasiadis’in yarın Ulusal Konsey’i, akabinde de Rum halkını Crans Montana’da meydana gelenler konusunda bilgilendireceğini sözlerine ekledi.

PARTİLER

Gazeteye göre, dün RİK’e konuşan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, “Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Türk tarafının artık BM parametreleri dışında bir çözüm arayışında olacağına dair açıklamalarından ötürü, ertesi güne dair kaygı duyduğunu” belirtti.

AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis ise yaptığı yazılı açıklamada “İsviçre’deki başarısızlığın, hem Kıbrıs hem de (Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler olmak üzere) halk için, olumsuz ve kötü bir gelişmeden ibaret olduğunu, öte yandan bunun kötü etkilerinin görünenden daha fazla olduğunu” öne sürdü.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos da açıklamasında “Crans Montana’da gerçekleştirilen müzakerelerin çökmesinin çok kötü ve umut kırıcı bir gelişmeden ibaret olduğunu belirterek, artık mutlak bir çıkmaz içerisinde bulunulduğunu” ileri sürdü.

Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı ve Başkanlık seçimleri adaylarından Yorgos Lillikas ise açıklamasında, Kıbrıs’la ilgili konferansın başarısızlığının tüm sorumluluğunu, Türkiye’nin taşıdığı iddiasında bulundu.

Fileleftheros’a göre “Amerikan-Helen İlerici Eğitim Derneği” (AHEPA) Yüksek Başkanı Andreas Zahariadis ise Crans Montana’daki Kıbrıs konferansının bir anlaşma olmadan sonuçlanması dolayısıyla yaptığı açıklamada, “bu konferansın Türk uzlaşmazlığının somut bir örneğini gösterdiğini” iddia etti.

Zahariadis açıklamasında Türkiye’yi “garantör güç olarak kalma ısrarını terk edip, 40 bin askerini adadan kayıtsız şartsız çekme konusunda kolaylık sağlayarak, irade göstermeye ve yapıcı bir rol oynamaya” da çağırdı.