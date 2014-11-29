Anastasiadis’in Ameliyatı Erkene Alınabilir

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kalp kapakçıklarındaki rahatsızlık sebebiyle New York’ta yapılacak ameliyatının, Anastasiadis’in talebiyle, belirlenen tarihten daha erkene alınması ihtimali bulunuyor.

Alithia ve diğer gazeteler, Anastasiadis’in bu sabah erken saatlerde New York’a gitmek üzere Güney Kıbrıs’tan ayrılmasının beklendiğini yazdılar.

Anastasiadis’in bu sabah önce Londra’ya gideceği, burada bir gece konaklamasının ardından da New York’a uçacağını belirten gazete, Anastasiadis’in 4 Aralık tarihinde yapılması planlanan ameliyatının ise 2 Aralık Salı gününe alınması ihtimalinin bulunduğunu yazdı.

Gazete, bu yöndeki talebin, Güney Kıbrıs’a dönüşünün erken olmasını isteyen Anastasiadis’ten geldiğini belirerek Anastasiadis’e eşi Antri Anastasiadis ve iki doktorunun da eşlik edeceğini, kızlarının ise pazartesi günü New York’ta olmalarının beklendiğini vurguladı.

SİSİ’DEN “ACİL ŞİFALAR” MESAJI

Gazete, Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah El Sisi’nin Anastasiadis’e gönderdiği mektupta acil şifalar dilediğini ve 8 Kasım tarihinde Kahire’de gerçekleştirilen zirveden duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini yazdı.

OMİRU VEKALET EDECEK

Haberde ayrıca, Anastasiadis’in yokluğunda Rum Yönetimi Başkanlığına Meclis Başkanı Yannakis Omiru’nun vekalet edeceği belirtildi.