Anastasiadis’in Ameliyatı Başarılı Geçti

ANÜLOPLASTİ TEKNİĞİ UYGULANAN ANASTASİADİS’İN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ HENÜZ BAŞKA BİLGİ YOK

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün gerçekleşen kalp ameliyatının başarılı geçtiği, Anastasiadis’in sağlık durumuyla ilgili, gece yarısı Rum Yönetimi Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in “Twitter” hesabından attığı “her şey yolunda” mesajından başka yeni bilgi bulunmadığı haber verildi.

Gazeteler Anastasiadis’in ameliyatıyla ilgili haberlerini genellikle manşetten verdiler.

Fileleftheros “Zor Savaşı Kazandı... Başkan’ın Girdiği Ameliyat Başarılı... Kalp Kapakçığını Düzeltme Prosedürü 6 Saat Sürdü” başlığıyla manşete çektiği haberinde, New York’taki Mount Sinai isimli hastanede Dr. David Adams başkanlığındaki ekip tarafından anüloplasti tekniğiyle gerçekleşen ameliyatın 17.30’da başlayıp gece yarısına kadar sürdüğünü yazdı.

Anastasiadis’in eşi Andri’nin hastanede olduğunu, iki kızının da dün akşam üzeri New York’a ulaştığını belirten gazete baskıya girdiği saate kadar Anastasiadis’in sağlık durumuyla ilgili yeni bilgi olmadığına işaret ederek “Sözcü Nikos Hristodulidis’in Twitter aracılığıyla verdiği ilk mesaj ‘Başkan Anastasiadis’in (kalp kapakçığını) düzeltme ameliyatı şimdi, başarıyla tamamlandı’ şeklindeydi” ifadesini kullandı.

Gazeteye göre Anastasiadis’in sağlık durumuyla ilgili Rum Başkanlık Köşkü’nün ilk açıklamalarının bugün yapılması bekleniyor. Daha önce Anastasiadis’in birkaç gün hastanede kalacağı açıklanmıştı.

Simerini manşet haberine “Kalp Kapakçığı Düzeltildi... Ameliyatın Gece Yarısı Civarlarında Tamamlanması Bekleniyor... Doktoru Anastasitdis’in Durumunun Stabil Olduğunu Söylüyor” başlığını attı, Anastasiadis’in ameliyatıyla ilgili genel bilgiler de verdi.

Atithia “Her Şey Yolunda” başlıklı manşet haberinde ameliyatın başarılı geçtiğini, kalp kapakçığının değiştirilmek yerine düzeltildiğini, ilk bilgiyi Hristodulidis’in dün gece yarısı verdiğini ve detayların bugün Rum Başkanlık Köşkü tarafından açıklanmasının beklendiğini yazdı.

Politis de haberi manşete çekerek “Her Şey Yolunda” başlığını kullandı. Anastasiadis’in önümüzdeki günleri hastanede geçireceğini, doktorlarının Güney Kıbrıs’a dönebilecek durumda olduğuna kanaat getirmesine kadar New York’ta dinlenmeye devam edeceğini yazdı.

Haberi iç sayfasından aktaran tek gazete Haravgi de “Ameliyatla İlgili ‘Her Şey Yolunda’... Başkan’ın Kalbine Yapılan Operasyon Gece 11 Sularında Tamamlandı” başlığını attı.