Anastasiadis’e şimdi de sahte Facebook hesabı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in adına şimdi de sahte facebook hesabı açıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Başkanlığı’nın, şimdi de, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis adına, fotoğrafıyla birlikte açılan sahte facebook hesabının peşine düştüğünü, konuyla ilgili olarak polise şikayette bulunduğunu yazdı.

Anastasiadis adına daha önce de sahte Instagram hesabı açılmış konu yine polise taşınmıştı.



Gazete, polisin alarma geçtiğini, çünkü vatandaşlardan para koparmak amacıyla halkın yanıltılması çabası olduğunu düşündüğünü belirtti.Söz konusu sayfanın çok kötü bir Yunanca ile yazıldığına, muhtemelen otomatik internet çevirisi olduğuna dikkati çeken gazete, söz konusu sayfada yeni finansman yapısından söz edildiği de belirtti.Habere göre Rum Hükümet Sözcü Vekili Klelia Vasiliu, konu hakkında yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis adına, Anastasiadis ile ilgisi olmayan sahte sosyal medya hesapları açıldığını ifade etti ve vatandaşların bu konuda dikkatli olmasını istedi.