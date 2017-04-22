Güney Kıbrıs:
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22 Nisan 2017 Cumartesi 10:05

Anastasiadis Yunan Cuntası’nın İdareye El Koymasısının Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 21 Nisan 1967 yılında Yunan Cuntası’nın idareye el koymasının 50’inci yıldönümü nedeniyle yazılı mesaj yayımladığı belirtildi.

Anastasiadis Yunan Cuntası'nın İdareye El Koymasısının Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı
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Lefkoşa, 22 Nisan 17 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 21 Nisan 1967 yılında Yunan Cuntası’nın idareye el koymasının 50’inci yıldönümü nedeniyle yazılı mesaj yayımladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis mesajında, Yunanistan’daki 7 yıllık diktatörlüğün üzücü sonucunun, Türk “işgali ve istilasına” neden olan Kıbrıs’taki darbenin yapılması olduğunu belirtti.

Tarihin bu üzücü sayfalarından, herkesin derseler çıkarması gerektiğini belirten Anastasiadis, darbe ve Türk “işgalinin” ülkeye getirdiği oldu bittilerin alaşağı edilmesi koşullarının, sadece ılımlı bir siyasi söylem, diyalog, milli birlik ve beraberlik içerisinde, yaratılmasının mümkün olduğunu ifade etti.

Gazete, AKEL, DİKO, EDEK, Rum Vatandaşlar İttifakı, Dayanışma Hareketi ile Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği’nin de Albaylar Cuntası’nı kınayan mesajlar yayımladıklarını yazdı.

(FK/ŞEB)

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