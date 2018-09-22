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Anastasiadis Yatırımcılara Çağrıda Bulundu

Lefkoşa, 22 Eylül 18 (.): Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, İngiltere’nin başkenti Londra’da iş dünyasına yönelik gerçekleştirilen bir sempozyumda yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs’a yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Anastasiadis Yatırımcılara Çağrıda Bulundu

Lefkoşa, 22 Eylül 18 (.): Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, İngiltere’nin başkenti Londra’da iş dünyasına yönelik gerçekleştirilen bir sempozyumda yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs’a yatırım yapılması çağrısında bulundu.

22 Eylül 2018 Cumartesi 07:34
Anastasiadis Yatırımcılara Çağrıda Bulundu

Lefkoşa, 22 Eylül 18 (.): Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, İngiltere’nin başkenti Londra’da iş dünyasına yönelik gerçekleştirilen bir sempozyumda yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs’a yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Politis ve diğer gazeteler, Anastasiadis’in, “Yatırımları İlerletme Organizasyonu” ile “Bloomberg” tarafından düzenlenen “Avrupa ve Kıbrıs’ın Geleceği” konulu sempozyumda yaptığı konuşmaya yer verdiler.

Habere göre Anastasiadis konuşmasında, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu “Standard & Poors’un” (S&P) Güney Kıbrıs’ın puanını yükselterek yatırım yapılabilir ülkeler arasına aldığını hatırlatarak Güney Kıbrıs’a yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Anastasiadis ayrıca, yatırımların arttırılması için vergi indirimi politikasının da devam edeceğini sözlerine ekledi.

Gazete, söz konusu sempozyumun Bloomberg haber ajansı binasında gerçekleştirildiğini, Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiyadis ile “Kıbrıs Bankası” ve “Hellic Bank” müdürlerinin de Bloomberg televizyonunda programa katıldıklarını aktardı.

(SB/GÜL)  

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