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07 Mayıs 2017 Pazar 08:18

Anastasiadis Ve Rum Siyasi Partiler Tepak’daki Federasyon Etkinliğinde Çıkan Olayları Kınadı

Rum siyasilerin, Limasol’daki Rum Teknoloji Üniversitesi’nde (TEPAK) önceki gün düzenlenen federasyon konulu etkinlikte çıkan olayları kınadığı bildirildi.

Anastasiadis Ve Rum Siyasi Partiler Tepak'daki Federasyon Etkinliğinde Çıkan Olayları Kınadı
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OLAYLARLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa, 7 Mayıs 17 : Rum siyasilerin, Limasol’daki Rum Teknoloji Üniversitesi’nde (TEPAK) önceki gün düzenlenen federasyon konulu etkinlikte çıkan olayları kınadığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ülkemizdeki barış diyalog gerektirir. Şiddeti ve maskelilerin saldırılarını kınıyorum. Saldırının bir an önce aydınlatılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Gazete, DİSİ, AKEL, DİKO, EDEK, Vatandaşlar İttifakı, Dayanışma Hareketi ve Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin yazılı açıklama yaparak, bu gibi saldırıların demokrasiye zarar verdiğini ve cezalandırılması gerektiğini kaydettiklerini  yazdı.

Habere göre AKEL, ilerleyen günlerde Limasol’da, aşırı sağ ve faşizme karşı eylem düzenleyeceğini de duyurdu.

Haberde, olaylarla ilgili 52 ve 57 yaşındaki 2 kişinin tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

(GE/HA)

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