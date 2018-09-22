Anastasiadis Ve Neofitu’dan Mülteciler İçin Irkçı İfadeler

Lefkoşa, 22 Eylül 18 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Twitter hesabından mültecilerle ilgili yaptığı açıklamada kullandığı “ırkçı” ifadenin tepkilere yol açtığı bildirildi.

Politis gazetesi, Salzburg’da düzenlenen mültecilerle ilgili gayrı resmi AB toplantısına katılan Anastasiadis’in, toplantının ardından attığı “tweet”te, mülteciler için “yasadışı mülteciler” ifadesini kullandığını ve bu durumun tepki topladığını yazdı.

Gazete, AB’nin 2009 yılında, incitici olduğu gerekçesiyle “yasadışı mülteci” ifadesi yerine “usule aykırı mülteci” ifadesi kullanılması telkininde bulunduğunu kaydetti.

Haberde, Anastasiadis’in,bu ifadeyi kullanmasının ardından gelen tepkilerle ilgili olarak herhangi bir açıklamada bulunmadığı belirtildi.

Gazete, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun ise, Twitter hesabından mültecilerle ilgili açıklamasında, devletin, ülkenin demografik niteliğini korumakla yükümlü olduğunu ifade ettiğini ve “demografik nitelik” ifadesinin, ırkçılık kriterlerine gönderme yaptığı gerekçesiyle “tehlikeli” addedildiğini yazdı.

(GE/GÜL)