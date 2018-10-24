“anastasiadis Ulusal Konsey’e Yeni Bir Şey Sunmadı”

“UZLAŞI NOKTALARINI İÇEREN BELGE SUNULDU”

Lefkoşa, 24 Ekim 18: Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında dün gerçekleştirilen Ulusal Konsey/Başkanlar Konseyi toplantısında, Anastasiadis’in, Rum siyasi parti başkanlarının beklentisinin aksine yeni bir şey sunmadığı; sunduğu belgelerin ise, federal yetkiler ve kurumlar konusunda müzakerelerde üzerinde uzlaşıya varılan noktaları içerdiği bildirildi.

Politis gazetesi “Gevşek Federasyon Konusunda Gevşek İlerliyorlar – Başkan Sadece Uzlaşıları İçeren Belgeleri Parti Başkanlarına Dağıttı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, dün gerçekleştirilen Ulusal Konsey/Başkanlar Konseyi toplantısında konuşulanlar ve sonrasında yapılan açıklamalara ayrıntılı şekilde yer verdi.

Gazete, Anastasiadis’in dünkü toplantıda, gevşek federasyon ve hangi yetkilerin merkezi hükümetten oluşturucu devletçiklere aktarılabileceğine ilişkin belirli bir öneri sunmadığını, parti başkanlarına gevşek federasyona ilişkin müzakerelerin geçmişini içeren belgeler dağıttığını yazdı.

Anastasiadis’in, federal yetkiler ve kurumlar konusunda varılan uzlaşı noktalarını içeren belgeleri siyasi parti başkanlarına verdiğini ve BM Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kasım ayı başında adaya gerçekleştireceği ziyaret sonrasında konunun tartışılmaya devam edeceğini söyleyerek, parti başkanlarından hazırlanmalarını istediğini vurgulayan gazete, siyasi parti başkanlarının ise daha fazla beklenti içerisinde olduklarını belirtti.

Gazete ayrıca, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve eski Rum Yönetimi Başkanlarından Yorgos Vasiliu’nun toplantıda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in raporunda endişe verici noktalar olduğu uyarısında bulunduklarını yazdı.

Kiprianu, Neofitu ve Vasiliu, Guterres’in raporunda endişe verici unsurlar olarak “sürecin tamamlanması çizgisine atıfta bulunması ve taraflara doğal gaz konusunda bile müzakere etmeleri çağrısında bulunmasını” sıraladılar.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in Ulusal Konsey toplantısında yetkiler konusunda bütünlüklü bir öneri sunmak gibi bir niyetinin olmadığını, fikir alış verişinin devamını istediğini belirtti.

Prodromu, Anastasiadis’in, “eğer bu konuda bütünlüklü bir öneri hazırlanacaksa, hazırlanmadan önce herkesin fikirlerini dinleme ve önerilerini almayı hedeflediğini” vurguladı.

Gazete, tüm bunlara karşın büyük siyasi partilerin dünkü toplantıdan çok daha büyük beklentileri olduğunu belirtti.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “eyaletlere hangi yetkilerin devredileceğine ilişkin sorularına yanıt almadığını” ifade ederken, “bu tartışmalar bizi, BM Genel Sekreterinin müzakerelerin başlaması için öngördüğü koşullardan uzaklaştırıyor” şeklinde konuştu.

Kiprianu, Anastasiadis’in önerisinin “ciddi şekilde ele alınmadan sunulduğunu ve sorunu özünden uzaklaştıran bir taktik olduğu” vurgusunu yaptı.

Gazete, DİSİ Başkanı Neofitu’nun toplantı sonrasında açıklama yapmadığını ancak sosyal medya hesabından, “toplantıda, müzakerelerin Güvenlik Konseyi parametrelerinde devam etmesi görüşünü yinelediğini” söylemekle yetindiğini yazdı.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos da görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, gevşek federasyonun neden oluştuğunun netlik kazanmadığını ve elle tutulur bir öneri sunulmadığı sürece esaslı bir tartışmanın da yapılamayacağını belirtti.

“O’NU DUVARA ÇİVİLEDİLER”

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini “Fırtınanın Ortasında – Başkan Anastasiadis Dün DİSİ ve AKEL Liderleriyle Karşı Karşıya Kaldı – O’nu Duvara Çivilediler” başlıkları altında verirken, Anastasiadis’in Kıbrıs politikasında DİSİ ve AKEL’in desteğine sahip olduğu teorisinin dün alaşağı olduğunu iddia etti.

Gazete, AKEL Genel Sekreteri Kiprianu ve hükümet ortağı DİSİ’nin Başkanı Neofitu’nun dünkü Ulusal Konsey toplantısında, BM Genel Sekreterinin raporu hakkında Anastasiadis’e sert eleştirilerde bulunduklarını yazdı.

BM Genel Sekreteri’nin raporunun dünkü Ulusal Konsey toplantısının ana konusunu oluşturduğunu, AKEL Genel Sekreteri’nin sert eleştirilerinin yanı sıra, DİSİ’den de Anastasiadis’e eleştiriler geldiğini yazan gazete, DİSİ Başkanı Neofitu’nun BM Genel Sekreteri’nin raporunda özellikle enerji konusundaki ifadelere ilişkin eleştirilerde bulunduğunu iddia etti.

Habere göre Neofitu, Guterres’in raporunun 23’üncü paragrafında yer alan ifadelerin ele alınması gerektiğini belirtti.

Gazete ayrıca, Anastasiadis’in beklenildiği üzere, gevşek federasyona ilişkin belirli bir öneriyi dün sunmadığını, bunun yerine liderlere, Kıbrıs Türk tarafının ortak karar alınması talebinden etkilenen federal hükümetin 24 maddelik yetkileri ile yaklaşık 114 tane federal makamın listesini verdiğini yazdı.

Bu hareketin, Anastasiadis’in kendi önerisini görmeyi bekleyen siyasi liderlerin tepkisini çektiğini belirten gazete, Anastasiadis ile Kiprianu arasında geçtiğini iddia ettiği bir diyaloğu da haberine taşıdı.

Habere göre Kiprianu, Kıbrıs sorununda izlediği politika konusunda Anastasiadis’i eleştirirken, eski Rum Yönetimi Lideri Tasos Papadopulos’un çizgisini izlediği suçlamasında bulundu ve neden o zamanlar Papadopulos’u eleştiriyordun sorusunu yöneltti.

Anastasiadis ise bu ifadelere “Çünkü bunları şimdi yaşıyorum!” yanıtını verdi.

Haravgi gazetesi konuya ilişkin haberlerini “Başkan Gevşek Özersay ‘Gayrı Resmi’ – Başkan Ulusal Konsey’le De Dalga Geçiyor” başlıkları altında verdi.

Anastasiadis’in Pazartesi akşamı yaptığı açıklamadakinin aksine, gevşek federasyona ilişkin herhangi bir tez veya öneriyi dünkü Ulusal Konsey toplantısında sunmadığını vurgulayan gazete, bu gelişmeler olurken Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın ise “gayrı resmi diyaloğun devam edeceği” mesajını verdiğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in bu davranışının Ulusal Konseyi aldatma ve kamuoyunu yanlış yönlendirme politikası olarak yorumlandığını da vurguladı.

Alithia gazetesi ise, konuya ilişkin haberlerini “Başkanlardan Yeni Bir Şey Yok – Gevşek Federasyona Odaklanarak Hedeften Şaştık” başlıkları altında verdi.

(SB/HA)