Anastasiadis Üçüncü Dönem İçin Aday Olmayacak





Lefkoşa, 23 Kasım 18: Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, üçüncü kez başkanlık için aday olmayacağını bir kez daha yineledi.Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Rum Sanayi ve Ticaret Odası (KEBE) 91’inci yıllık olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada, hükümetin uygulamaya koyduğu ve koymayı planladığı reformlar hakkında bilgi verdiğini yazdı.Gazete haberinde, Anastasiadis’in reformlarla ilgili konuşmasına geniş yer verirken, Anastasiadis’in Rum Yönetimi başkanlığına üçüncü dönem aday olmayacağını yinelediğini aktardı.Habere göre, Anastasiadis, “Herkes politikaya ne zaman girmesi ve ne zaman bırakması gerektiğini bilmeli” şeklinde konuştu.(SB/FEZ)