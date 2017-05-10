Anastasiadis’ten Kendisini Eleştirenlere “sert Cevap”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorunundaki tavrından dolayı son zamanlarda kendisine yapılan eleştirileri sert yanıtladığı bildirildi.

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorunundaki tavrından dolayı son zamanlarda kendisine yapılan eleştirileri sert yanıtladığı bildirildi.

Fileleftheros’un “Sert Cevaplar Verdi… Nikos Anastasiadis, Mustafa Akıncı, AKEL ve Diğerlerine Hitap Etti” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununu çözme çabasından uzaklaşıp dikkatini 2018’de yapılacak başkanlık seçimlerine verdiği eleştirilerini haksız bulduğu ve rahatsız olduğunun gözle görünür olduğuna dikkat çekti.

Gazete, Anastasiadis’in cevaplarının öncelikle Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve AKEL’i muhatap aldığını, bütün istikametlere de mesajlar verdiğini yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı’nın dün PASİDİ’deki (Rum Devlet Memurları Sendikası) konuşmasının satırbaşlarını aktardı.

Habere göre, Anastasiadis, “muhtemel çıkmazı bilmesine rağmen, 1 Aralık’ta diyaloga devam etme kararı aldığını; çok taraflı konferans kararını, Türkiye’nin sınanması, Garantiler konusunda taviz vermesi, işgal askerlerinin çekilmesi, v.b. için aldığını; Mont Pelerin’de Toprak kriterlerini, çıkmazdan kaçmak için kabul ettiğini; Kıbrıslı Rumları olumsuz etkilemeyecek noktalarda Kıbrıslı Türklerin endişelerine cevap vermekte tereddüt etmediğini” hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, talep ettiği maddelerin var olduğu 45 federal devletten birini göstermeye çağıran Anastasiadis, iç cepheye de, Akıncı’nın “önemsiz” bir nedenle müzakerelerden ayrıldığına işaret ederek, bugün kendisinin ne yapması gerektiğini sordu.

Anastasiadis, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin, yaptığı onca tahrikle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü ihlal ediliyor. Bu mu güya güvenebileceğim ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantörü olarak kabul edeceğim ülke?.. Bir işgal gücünün yasadışı faaliyetlerini kınamak yerine, görevi icabı ülkesinin toprak bütünlüğünü savuma yükümlülüğü olan Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı’nın sorumlu olduğunu mu söylemeye çalışıyoruz?.. Kimin müzakerelerden ayrılması gerekirdi? 1950 Enosis Plebisitine atıf yapılacak diye Sayın Akıncı mı yoksa Kıbrıs karasularında veya münhasır ekonomik bölgesinde cereyan edenler yüzünden biz mi?”

Herşeye rağmen müzakere masasında kaldığına işaret eden Anastasiadis, “Çünkü hiç kimsenin, başarısızlığın sorumluluğunu bizim tarafa yüklemesine müsaade etmemek için her olanağı tüketmek istiyorum” ifadesini kullandı.

Politis, “Sonuna Kadar Çaba… Başkan Anastasiadis’ten Dengeleme Hareketi… ‘MEB’deki Türk Tahriklerinden Dolayı Müzakere Masasından Benim Ayrılmam Gerekirdi, Sayın Akıncı’nın Değil… Ama Yapmadım” başlık ve spotlarıyla aktardığı haberinde, Anastasiadis’in, son açıklamaları yüzünden oluşan algıyı “dengelemeye çalıştığını” yazdı.

Habere göre, Anastasiadis “Beni suçlamasınlar diye değil, yeniden birleşmeyi, işgal ordusunun gitmesini, gelecek ümidimiz olabilmesi için Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin haklarını güvence altına alacak, haksızlığın değil Avrupa müktesebatının kökleşeceği çağdaş bir Avrupa devleti kurmak istiyorum” ifadesini de kullandı.

Haravgi, haberi, “Başkan, Değişmelerinden Rahatsız… Müzakereler Hakkında Konuştu Ama Gözü 2018 Başkanlık Seçimlerinde” başlığıyla verdi.

Anastasiadis’in dünkü konuşmasında seçim kampanyası değil, Kıbrıs sorununun çözümünü istediğini “iddia ettiğini” yazan gazete “Başkan Anastasidis, Kıbrıs sorunundaki değişimiyle ilgili açıklamalardan açıkça rahatsız. Dün, Kıbrıs sorununa işleyebilir bir çözüm istediği için müzakere masasında bütün olanakları tüketeceğini iddia etti” ifadelerini kullandı.

(ŞA/FEZ)