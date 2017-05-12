Güney Kıbrıs:
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12 Mayıs 2017 Cuma 09:32

Anastasiadis’ten Doğal Gaz Açıklaması

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Hükümetin, doğal gaz planlamalarının değişmediğini ifade etti.

Anastasiadis'ten Doğal Gaz Açıklaması
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Lefkoşa, 12 Mayıs 17 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Hükümetin, doğal gaz planlamalarının değişmediğini ifade etti.

Fileleftheros  gazetesi ve diğer gazetelere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nde egemenlik hakkını yerine getiren Rum Hükümeti’nin, programını değiştirmediğini ayrıca herhangi bir tehditten de etkilenmediğini belirtti.

Haravgi gazetesine göre Anastasiadis, Türk tepkilerini yorumlayarak, araştırmalardan, bunun değerlendirilmesi ve faydalanılmasına kadar büyük bir mesafenin bulunduğunu, en kısa sürede kazanca sahip olmaları için araştırmaların şu anda yapılmasının çıkarlarına olduğunu belirtti.

Anastasiadis, Türkiye ve Kıbrıs Türk toplumunun, araştırma süresince yapılan herhangi bir şeyin, doğal zenginlikte hak sahibi olan herkesin, bir diğer değişle, Kıbrıs halkının, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin faydasına olduğunu anlaması gerektiğini de savundu.

Anastasiadis, “ülkede istikrara sahip olunmasına olanak tanıyacak yaşayabilir ve işlevsel bir çözüm bulunmasına katkı koymaları durumunda, daha iyi ve refah bir Kıbrıs için olanakların çoğalacağı” yönünde ifade kullandı.

Habere göre Anastasiadis, Rum İşverenler ve Sanayiciler Odası’nın (OEV), 56’ıncı Genel Kurul toplantısında yaptığı açıklamada ise  barışın sağlanması için diyaloğun destekçisi olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti.

Anastasiadis, sarf edilen büyük çabalarla, ilerleme sağlandığını ancak gelecek için perspektif ve istikrar önkoşulu yerine, çözüm sonrasında ilk güne ilişkin endişe yaratan temel konularda sorunların bulunmaya devam ettiğini savundu.

Gazete aynı haberinin içerisinde Anastasiadis’in dün Eide görüşmesinin ardında yapmış olduğu doğal gaz açıklamalarına da yer verdi.

Habere göre Anastasiadis, açıklamasında ayrıca kendisinin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektubun uzunluğu konusunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yapmış olduğu açıklamayı yorumlamasının istenmesi üzerine, “Kıbrıslı Rumların iyi niyetinin kaydedilmesi söz konusu olsaydı  Rum tarafının iyi niyeti için çok sayfaya, ortaya konulan mantık dışı şeyler için de bir o kadar sayfaya gerek olacaktı” şeklinde konuştu.

(FK/HÖ)

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