Anastasiadis’ten Dijital Strateji Ve İnovasyon Müsteşarlığı Önerisi

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Dijital Kıbrıs Konferansı”nın (The Digital Cyprus Conference) açılışında yaptığı konuşmaya geniş yer verdi.

Habere göre, Anastasiadis, konuşması sırasında “Dijital Strateji ve İnovasyon Müsteşarlığı” kurulması önerisini dile getirip, siyasi partilerin bunu kabul edeceğinden emin olduğunu ifade etti.

Anastasiadis, AKEL’in, Araştırma ve İnovasyon Müsteşarlığı kurulması yönündeki önerisini kabul ettiğini, dijital reformun da rahatlıkla bunun içerisine entegre edilebileceğini söyledi.

Anastasiadis ayrıca çok yüksek hızlı bir ağ sunup, yeni ve hızlı bir ağ olan 5 G’yi teşkil edecek fiber optik ağlarının önemini de vurguladı.

Öte yandan Politis gazetesi, Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) ile İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu (OEV) tarafından organize edilen konferansta ayrıca Güney Kıbrıs’ın yeni dijital döneme yanıt verebilmesi için yakın gelecekte yapması gereken faaliyetlerin ve belirleyici adımların yer aldığı, uluslararası Accenture şirketinin araştırmasının sunumu da yapıldı.

(FK/FEZ)





