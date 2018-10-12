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Anastasiadis’ten Akıncı’nın Görüşme Arzusuna Olumlu Yanıt

CUMHURBAŞKANI AKINCI, LUTE’UN RAPOR SUNMASININ ARDINDAN RUM LİDERLE BİR ARAYA GELMEYİ ARZU ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Anastasiadis’ten Akıncı’nın Görüşme Arzusuna Olumlu Yanıt

CUMHURBAŞKANI AKINCI, LUTE’UN RAPOR SUNMASININ ARDINDAN RUM LİDERLE BİR ARAYA GELMEYİ ARZU ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

12 Ekim 2018 Cuma 09:45
Anastasiadis’ten Akıncı’nın Görüşme Arzusuna Olumlu Yanıt

 

CUMHURBAŞKANI AKINCI, LUTE’UN RAPOR SUNMASININ ARDINDAN RUM LİDERLE BİR ARAYA GELMEYİ ARZU ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Lefkoşa, 12 Ekim 18: Rum lider Nikos Anastasiadis, kendisiyle uzak olmayan bir tarihte bir araya gelmeyi arzu ettiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya olumlu yanıt verdi.

Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Akıncı’yla ekim ayının ikinci yarısında görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la bu sabah gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, BM’nin kendisi ile Akıncı arasında görüşme ayarlayacağını söyledi.

Anastasiadis, uygun zaman tespiti yapılarak, gündemsiz bir görüşmenin BM tarafından ayarlanacağını vurguladı.

Önümüzdeki hafta AB zirvesi sebebiyle Brüksel’de olacağını ifade eden Anastasiadis, “müzakerelerin yeniden başlayacağı imajını vermek istemediklerini ve iki lider olarak görü alış verişinde bulunacaklarını, bu yüzden görüşmenin gündemsiz olacağını” belirtti.

PRODROMU\'NUN AÇIKLAMASI

Öte yandan Rum radyosu, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun Anastasiadis-Akıncı görülmesine ilişkin açıklamasına yer verdi.

Habere göre Prodromu radyoya yaptığı açıklamada, Anastasiadis-Akıncı görülmesinin Ekim ayının ikinci yarısında ve gündemsiz şekilde yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin geçici olarak Kıbrıs’la ilgili görevlendirdiği Jane Holl Lute’un 15 Ekim’de sunacağı rapordan sonra çok uzak olmayan bir tarihte Rum lider Nikos Anastasiadis’le bir araya gelmeyi arzu ettiğini söylemişti.

(SB-FEZ)     

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