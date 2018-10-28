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Anastasiadis’ten Akel’e, Akel’den De Anastasiadis’e Yanıt

Lefkoşa, 28 Ekim 18 : Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis’in, AKEL’e atfen açıklamalarda bulunduğu, AKEL’in ise buna yanıt verdiği belirtildi. 

Anastasiadis’ten Akel’e, Akel’den De Anastasiadis’e Yanıt

Lefkoşa, 28 Ekim 18 : Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis’in, AKEL’e atfen açıklamalarda bulunduğu, AKEL’in ise buna yanıt verdiği belirtildi. 

28 Ekim 2018 Pazar 12:15
Anastasiadis’ten Akel’e, Akel’den De Anastasiadis’e Yanıt
Lefkoşa, 28 Ekim 18 : Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis’in, AKEL’e atfen açıklamalarda bulunduğu, AKEL’in ise buna yanıt verdiği belirtildi. 

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis’in, AKEL’in kendisiyle ilgili ‘yabancılarla iki devleti görüştüğü’ şeklindeki meydan okumasına yanıt vermekten kaçınıp, gerekli gördüğü zaman halka bilgi vereceği yönünde açıklama yaptığını yazdı. 

Habere göre, Anastasiadis, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun bugünlerde ortaya çıkarak, nihilist eleştirilerde bulunduğunu belirtti. 

Anastasiadis, Rum halkına gerekli gördüğü zaman bilgi vererek ülkenin malum çıkarlarına kimin hizmet ettiği ve kimin, dogmatik algılar ve tutumlara yönelik çarpıtmalar aracılığıyla, partisine hizmet ettiği üzerinde duracağını söyledi. 

AKEL ise, halkın malum çıkarlarına hizmet eden kişinin, Kıbrıs sorununu idare edenin Anastasiadis olduğunu belirterek, Rum liderin iki kesimli, iki toplumlu federasyona dayalı kalıcı bir çözüm sağlanması için çalışan kişi olması gerektiğini kaydetti. 

AKEL açıklamasında halkın, çözüm hedefine kimin bağlı olduğunu, kimin çeşitli fikirlerde ve görüşlerde gidip geldiğini gördüğünü ve değerlendirdiğini ifade etti. 

(FK/FEZ)

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