Anastasiadis, Siyasi Partilere Yemek Hakkında Bilgi Verecek

Lefkoşa, 23 Nisan 18 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum siyasi parti başkanlarıyla teker teker görüşerek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile 16 Nisan’daki görüşmesi hakkında bilgi verecek.

Alihtia ve diğer gazeteler, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ve EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ile bugün ayrı ayrı görüşme yapacak olan Anastasiadis’in diğer siyasi parti başkanlarıyla da muhtemelen hafta içerisinde bir araya geleceğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in, BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki konutunda gerçekleşen yemek öncesinde de Siyasi Parti Başkanları Gayrı Resmî Konseyi’ni toplayarak, görüş alış verişinde bulunduğunu hatırlattı.

(ŞA/FEZ)