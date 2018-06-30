Anastasiadis, Paris’e Gidiyor





Lefkoşa, 30 Haziran 18: Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Brüksel’deki temaslarını tamamlamasının ardından Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un davetlisi olarak Fransa’ya gidiyor.Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Fransa’nın tanınmış kişilerinden Simone Veil’in mezarının, ünlü büyük isimlerin gömüldükleri Pantheon’a taşınması töreni sebebiyle Paris’e gideceğini yazdı.Habere göre Anastasiadis yarın Güney Kıbrıs’a dönecek.HRİSTODULİDİS FRANSIZ MEVKİDAŞIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜÖte yandan, gazete haberinin devamında, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Fransız Mevkidaşı Jean-Yves Le Drian’la telefonda görüştüğünü yazdı.Gazete, Hristodulidis-Drian görüşmesinde ikili ilişkiler, enerji, savunma ve güvenlik konularındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konularının ele alındığını, ayrıca iki bakanı en yakın zamanda Güney Kıbrıs’ta bir araya gelme taahhüdünde bulunduklarını vurguladı.(SB/FEZ)