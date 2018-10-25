Anastasiadis, Papadopulos Ve Lillikas İle Ayrı Ayrı Görüştü



Lefkoşa, 25 Ekim 18 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, başkanlık seçimleri kampanyası sırasında diğer adayların sunmuş olduğu önerilerini değerlendirmek amacıyla DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ve Vatandaşlık İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas ile dün ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun konu hakkındaki açıklamasına geniş bir şekilde yer verdi.

Habere göre, Prodromu, Anastasiadis’in DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ve Vatandaşlık İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas ile gerçekleştirdiği görüşmelerini yorumlarken, Anastasiadis’in tüm siyasi dinamiklerle işbirliği yaptığı mesajını verdiğini ifade etti.

Anastasiadis’in, 1 Kasım’da ise Stavros Malas ile bir araya geleceğini ifade eden Prodromu, Rum liderin bu görüşmeleri, Rum Başkanlık seçimleri kampanyası sırasında diğer adaylar tarafından sunulan önerileri, tedbirleri, fikirleri değerlendirme isteği temelinde gerçekleştirmekte olduğunu belirtti.

PAPADOPULOS

Habere göre DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, görüşme konusunda yaptığı açıklamada, partisinin sahip olduğu öneriler temelinde görüşmenin yapıcı geçtiğini, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bütçeye dahil edilmesinin mümkün olması durumunda, 2019 yılında uygulanmak üzere, bu önerilerden bazılarını inceleyeceği şeklinde taahhütte bulunduğunu söyledi.

LİLLİKAS

Vatandaşlık İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas ise açıklamasında görüşmenin oldukça verimli olduğunu belirtti.

Lillikas, partisinin sunduğu önerilerden bazılarının, gerçekleştirmelerini ileriye götürecek hükümet tarafından benimsenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

(FK/FEZ)

