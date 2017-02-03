Anastasiadis Netanyahu İle Telefonda Görüştü

ANASTASİADİS BUGÜN MALTA’DA TEMASLARDA BULUNACAK

Lefkoşa, 3 Şubat 17 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün akşam İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştüğü haber verildi.

Telefon görüşmesini, şahsi twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Rum Hükümeti Sözcü Yardımcısı Viktoras Papadopulos’un duyurduğunu yazan Alithia gazetesi, görüşmede Kıbrıs sorunu, enerji ve ikili meselelerin ele alındığını belirtti.

ANASTASİADİS MALTA’DA TEMASLARDA BULUNACAK

Öte yandan Politis gazetesi ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bugün gerçekleştirilecek olan AB gayri resmi zirve toplantısına katılmak için, dün akşam Malta’ya gittiğini yazdı.

Toplantının mülteci meselesi ve AB’nin geleceğiyle alakalı olduğunu yazan gazete, AB devlet ve hükümet başkanlarının, içeriği mülteci meselesiyle alakalı olacak olan Malta Bildirgesini kabul edeceklerini kaydetti.

Anastasiadis’in Malta’da, AB’nin mülteci meselesiyle ilgili genel yaklaşımının ele alınmasının beklendiği bir çalışma yemeğine katılacağını da yazan gazete, AB devlet veya hükümet başkanlarının bugün akşamüzeri ise, Avrupa’nın geleceğiyle ilgili fikir alışverişinde bulunacakları bir toplantıya katılacaklarını ekledi.

(İY/HA)