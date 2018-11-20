“anastasiadis Nato Konusunu Tartışma Dışında Bırakmadı”

Lefkoşa, 20 Kasım 18 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün yaptığı bir açıklamada, “Kıbrıs sorununun çözümü durumunda, garantilerin NATO tarafından karşılanması olasılığını tartışma dışında bırakmadığını söylediği” belirtildi.



Fileleftheros gazetesi; “Başkan NATO’ya Kapıyı Kapatmadı” başlığıyla yayımladığı haberinde, Anastasiadis’in “NATO’nun müdahil olmasına ilişkin tartışmayı açık tuttuğunu” yazdı.



Gazeteye göre, “Kıbrıs sorununun çözümü durumunda garantilerin NATO tarafından karşılanması konusunda düşünceler olup olmadığına” dair soruya karşılık Anastasiadis, “ilk önce diyaloğun yeniden başlamasına ilişkin koşulların oluşması gerektiğini” dile getirerek, “bunun için yollar bulunduğunu, bunların BM ile AB olduğunu, ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti’nin güvenliğini güvenceye alabilecek birçok yol bulunduğunu” dile getirdi.



Habere göre; “bu konunun (NATO) tartışma dışında olup olmadığının” sorulması üzerine ise Rum lider, “Ben hiç bir şeyi tartışma dışında bırakmadım” yanıtını verdi.



Gazete, Anastasiadis’in bu açıklamaları Pavlos Kontidis isimli sporcunun “2018 Dünya Yelkencisi” olarak ilan edilmesi dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığını belirtti.



Haravgi gazetesi ise manşetten yer verdiği haberinde, “Anastasiadis’in Türk garantilerinin NATO garantileriyle yer değiştirmesini ihtimal dışında bırakmadığını ve bunu tartışıyor gibi göründüğünü” ifade ederek, ancak Anastasiadis’in hem Rum Ulusal Konseyi’nin oybirliğiyle alınan kararlarını, hem de Türkiye’nin NATO’da çok önemli bir rol oynadığını görmezden geldiğini kaydetti.



Anastasiadis’in açıklamaları Alithia’da; “NATO Garantilerini Reddetmiyorum- NATO Garantileri Tartışma Dışında Değil”, Haravgi’de “Başkan Masaya NATO Garantilerini Koyuyor”, Politis’te ise “Başkan NATO’yu Dışlamadı” başlıklarıyla yer buldu.



AKEL’İN AÇIKLAMASI...



AKEL’in konuyla ilgili açıklamasına ise; “NATO Altında Çözüme Asla” başlığıyla yer veren Fileleftheros ise, AKEL’in; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e “Kıbrıs’ı maceralara ve tehlikelere sürükleyen taktik ve icraatları konusunda sert eleştirilerde bulunduğunu” yazdı.



AKEL’in; Anastasiadis’i “NATO garantileri ile NATO’nun Kıbrıs’taki varlığını öngören bir çözümü asla kabul etmeyeceği” konusunda uyardığını yazan gazete, AKEL’in bu konuyla ilgili senaryolara bir son vermek için kesin bir uyarıda bulunduğunu iletti.



AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu’nun, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun hafta sonunda Rum basınında yer alan demecinde söylediklerine yanıt olarak dile getirdiği tezlere tepki gösterdiğini yazan gazete, Stefanu’nun, “NATO’nun çözüme müdahil olması tezinin, Kıbrıs’ı ve halkını yeni macera ve tehlikelerle karşı karşıya getirdiğini söylediğini” aktardı.



Alithia gazetesine göre ise AKEL açıklamasında, Hükümet Sözcüsü Prodromu’nun AKEL Genel Sekreteri Kiprianu’nun demecine yanıt verme çabasının “Anastasiadis’in NATO garantörlüğü ve varlığıyla bir çözümü tartıştığını teyit ettiğini” ifade etti.



Gazeteye göre Stefanu, “Prodromu’nun söyledikleriyle birlikte, Başkanın Türk garantilerinin NATO garantileriyle yer değiştirebileceğini düşündüğünün görüldüğünü, bununla birlikte Türkiye’nin bunda (NATO) çok önemli bir oynamakta olduğunu” ifade etti.



Gazeteye göre AKEL “Anastasiadis’in Kıbrıs trajedisi ile 1974 yılındaki çifte cinayetin NATO tarafından planlandığı ve ileriye götürüldüğü konusundaki tarihi olayı silerek, NATO’yu garantör olarak koymak istediğini, yani Anastasiadis’in kurdun kuzuları korumasını istediğini” ifade etti.



Habere göre AKEL, Türkiye’nin NATO’yla yer değiştirmesi fikrinin, “askersizleştirme, çözüm, birleşik Kıbrıs ve adanın tam anlamıyla askersizleştirilmesi perspektifine ilişkin, 2009 açıklamasında da ifade edilen Ulusal Konsey kararıyla zıt olduğunu” da ekledi.



Bu arada gazete, Anastasiadis’in açıklamalarının AKEL’in NATO konusundaki eleştirilerine yanıt olarak yapıldığını da ekledi.



Fileleftheros’a göre ise Hükümet Sözcüsü Prodromu, AKEL’e yanıtında, bazı kişilerin gerçekliği görmezden geldiğini, Türk tarafının açıklamaları ile tezlerini dikkate almadığını ve Kıbrıs sorununun bir plan tatbikatından ibaret olduğunu düşündüğünü söyledi.



Açıklamasında AKEL’i, Anastasiadis’in çözüm isteyip istemediği konusunda karar vermeye de çağıran Prodromu, Rum hükümetinin dış politikasının, Rum Yönetimi’nin Kıbrıs sorununda doğru bir anlaşmaya ilişkin dayanaklarını güçlendirdiğini ekledi.



(İY/SEL)

