Anastasiadis Müzakerelerin Crans-monta’da Kaldığı Yerden Devam Etmesini İstiyor

ERDOĞAN –ÇİPRAS GÖRÜŞMESİNDE KIBRIS SORUNU DA GÜNDEME GELDİ

Lefkoşa, 13 Temmuz 18 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin Crans-Montana zirvesinde kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini, bu görüşünü BM Genel Sekreteri’nin atadığı geçici danışman Jane Holl Lute’a da ileteceğini söyledi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Rum Radyo Televizyon Kurumu RİK’e Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamada bulunduğunu yazdılar.

Gazete “İkinci Crans Montana’yı İstiyor – Anastasiadis Müzakerelerin Kaldığı Yerden Devam Etmesini İstiyor – Crans Montana’ya Dönüş” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in RİK’e ve Fransa’nın kurtuluş günü sebebiyle Fransa Büyükelçiliği’nde düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamalara geniş yer verdi.

Habere göre Anastasiadis RİK’e yaptığı açıklamada, müzakerelerin Crans-Montana’da kaldığı yerden ve Guterres çerçevesinin 6 unsurunun, ayrı ayrı değerlendirilmeyip paket şeklinde kullanılarak devam etmesi görüşünü taşıdığını belirtti.

Anastasiadis’in bu görüşünü, 23 Temmuz’da Lute’la yapacağı görüşmede dile getireceğini vurgulayan gazete, Anastasiadis’in Lute’un dikkatine getireceği bir diğer konunun ise Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) hareketleri olacağını iddia etti.

Habere göre Anastasiadis, yapacakları görüşmede Luta’a, “Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın MEB’inde girişeceği her türlü kışkırtmanın çözüm müzakerelerini etkileyeceği” uyarısında bulunacak.

Öte yandan gazete, Anastasiadis’in dün akşam, Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliğinde Fransa’nın milli günü nedeniyle düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada da Kıbrıs sorununa değindiğini yazdı.

Anastasiadis konuşmasında, BM Genel Sekreteri tarafından atanan Lute’un BM Genel Sekreteri’nin, müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli koşulların var olup olmadığını tespit etmesini sağlamak amacıyla temaslarda bulunacağını söyledi.

Anastasiadis, “Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin, Genel Sekreter’in çerçevesinin altı noktası ve özellikle de güvenlik-garantiler ve askerler konularında olumlu yanıt vermelerini ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ihlal edecek eylemlerden uzak durmalarını umut ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmasında Fransa’yla ilişkiler ve Fransız petrol şirketi TOTAL’in faaliyetlerine de değinen Anastasiadis, Fransa’yla bölgedeki barış ve refahın sağlanması konusunda aynı vizyonu paylaştıklarını belirterek özellikle güvenlik konusundaki iş birliğinin stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın enerji planları ve Total şirketiyle mevcut iş birliğinin, iki ülke arasında enerji alanındaki ilişkilerinde yeni perspektifler oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

“DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIĞI 20 YIL ÖNCE KABUL ETTİK”

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Dönüşümlü Başkanlığı 20 Yıl Önce Kabul Ettik! – Anastasiadis: Garanti Anlaşmaları Olmadığında Çözüm Bulunur” başlığı altında verirken, Anastasiadis’in RİK’e yaptığı açıklamalar ve Fransa Büyükelçiliği’ndeki konuşmasından kesitlere yer verdi.

Gazete, Fileleftheros’tan farklı olarak Anastasiadis’in RİK’e açıklamasında, Lute’la gerçekleştireceği görüşmede Kıbrıs Rum tarafının tezlerini “yazılı olarak sunacağını” söylediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, “Kıbrıs Rum tarafının dönüşümlü başkanlığı 20 yıl önce kabul ettiğini” söylediği konuşmasında Rum Ulusal Konseyi’nin 2005 yılındaki tutanaklarına atıfta bulunarak “o dönemin başkanı Tasos Papadopulos’un, 2004 Referandumu sonrasında BM’ye verilmek üzere hazırlanan belgede dönüşümlü başkanlığa, planın dengesini etkileyecek olması sebebiyle değinmeyeceğini söylediğini” iddia etti.

Akıncı’yla görüşmelerinde kendisinin, “Kıbrıs’ın gerçek bir devlet olacağı garanti altına alınmadığı sürece dönüşümlü başkanlığı kabul etmediğini” de belirten Anastasiadis, “çapraz ve ağırlıklı oy’un Dimitris Hristofias’ın başarısı olduğu” iddiasında da bulundu.

Habere göre Anastasiadis, müzakerelerin devamına onay vermelerinin tek şartının Türkiye’nin Guterres çerçevesini kabul etmesi olduğunu belirterek “Bizim gibi Türkiye de olumlu karşılık verirse, girişim başlatmak Genel Sekreter’e bağlıdır” şeklinde konuştu.

LUTE’UN ZİYARETİ TELEFON DİPLOMASİSİNİ ARTTIRDI

Öte yandan Rum yönetimi, Lute’un adaya yapacağı ziyaret ve UNFICYP raporunun Güvenlik Konseyi’nde öncesinde, yabancı devlet yetkilileriyle telefon diplomasisini yoğunlaştırdı.

Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in dün akşam AB Komisyonu Başkanı Donald Tusk’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Lute’un adaya gelişi ve Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini aktardığını yazdı.

Anastasiadis’in Tusk’la telefon görüşmesinde “garantiler ve güvenlik konusuna odaklandığı ve müzakerelere Guterres çerçevesi temelinde başlamaya hazır olduğunu dile getirdiği” belirtildi.

Gazete, Anastasiadis’in yanı sıra Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de, Lute’un gelişi sebebiyle bazı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmek üzere New York’ta bulunan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ve Güney Kıbrıs’taki bazı yabancı büyükelçilerle telefon görüşmeleri yaparak Kıbrıs sorununu ele aldı.

ANASTASİADİS ERDOĞAN ARACILIĞIYLA ÇİPRAS’A MESAJ GÖNDERDİ

Öte yandan gazeteler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın NATO zirvesi çerçevesinde gerçekleştirdikleri görüşmeye geniş yer verirken, Anastasiadis’in Çipras aracılığıyla Erdoğan’a mesaj ilettiğini de yazdılar.

Alithia gazetesi “Çipras-Erdoğan Görüşmesi – Kıbrıs Sorunu İçin İki Dışişleri Bakanı’nın Yakın Temasta Olması Konusunda Uzlaşıldı” başlığı altında verdiği haberinde, dünkü Çipras-Erdoğan görüşmesinde Kıbrıs sorununun da ele alındığını yazdı.

Çipras’ın Erdoğan’la görüşmesi öncesinde Anastasiadis’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten gazete, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin Guterres çerçevesi temelinde devam etmesinin önemini Erdoğan’a ilettiğini söylediğini aktardı.

Habere göre Çipras ayrıca, iki ülkenin dışişleri bakanlarının, Nikos Kocias ve Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu konu hakkında daha yakın temasta olmaları konusunda Erdoğan’la uzlaşıya vardıklarını da belirtti.

Habere göre Çipras-Erdoğan görüşmesinde, Türkiye’de tutuklanan 2 Yunan askeri ile Yunanistan’a sığınan 8 darbeci konuları da ele alındı.

Öte yandan gazete, Anastasiadis’in dün akşam Fransa Büyükelçiliği’ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, Çipras’la telefon görüşmesine de değindiğini ve Erdoğan’a mesaj gönderdiğini söylediğini yazdı.

Anastasiadis, Erdoğan’a gönderdiği mesajın içeriğinin, “çözüm bulunabilmesi için BM Genel Sekreteri’nin de tespitleri olan, yani çağdışı kalmış garantörlük sisteminin, özellikle AB üyesi bir ülkede devam edemeyeceği tespitine uyulması gerektiği” şeklinde olduğunu ifade etti.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberleri şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Çipras: Müzakerelerin Guterres Çerçevesinde Devamının Önemi Vurgulandı – Gündemin Altı Sıralarında ve Dışişleri Bakanlarına Havale – Anastasiadis Bilgilendirme Bekliyor”

Fileleftheros: “Kıbrıs Sorunu İçin Yeni Bir Konferansın Çerçevesini Görüştüler – Konferans Çerçevesini Ortaya Koydu”

(SB/GÜL)