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Anastasiadis Mülteci Soruna İlişkin Türkiye’yi Suçladı

Lefkoşa, 21 Eylül 18 : Rum Yönetim Başkanı Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın siyasi sığınmacı başvurularında “artık sınıra dayandığını” belirterek, en büyük sorun olarak Türkiye’nin geri kabul konusunda işbirliği yapmaması olduğunu iddia etti.

Anastasiadis Mülteci Soruna İlişkin Türkiye’yi Suçladı

Lefkoşa, 21 Eylül 18 : Rum Yönetim Başkanı Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın siyasi sığınmacı başvurularında “artık sınıra dayandığını” belirterek, en büyük sorun olarak Türkiye’nin geri kabul konusunda işbirliği yapmaması olduğunu iddia etti.

21 Eylül 2018 Cuma 09:11
Anastasiadis Mülteci Soruna İlişkin Türkiye’yi Suçladı
Lefkoşa, 21 Eylül 18 : Rum Yönetim Başkanı Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın siyasi sığınmacı başvurularında “artık sınıra dayandığını” belirterek, en büyük sorun olarak Türkiye’nin geri kabul konusunda işbirliği yapmaması olduğunu iddia etti.
Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetim Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Avusturya’da gerçekleştirilen AB Zirvesi gayrı resmi toplantısında yaptığı konuşmada, siyasi sığınmacılık ve kaçak göç konularındaki tezlerini dile getirdiğini, bu tezlerin AB ülkelerinden destek bulduğunu yazdılar.
Gazete, “Yapabileceğimizden Daha Fazlasına Dayandık” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, AB Zirvesi gayrı resmi toplantısında yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın siyasi sığınma talepleri ve başvuruları kabulünde artık sınıra dayandığını söylediğini yazdı.
Habere göre, Anastasiadis konuşmasında, Türkiye’nin geri kabul konusunda işbirliği yapmamasından ötürü siyasi sığınma başvurularının idaresinde artık sınıra ulaştıklarını iddia ederek, göçmen sorununa karşı AB’nin ortak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.
Anastasiadis, AB üyesi ülkelerin, göçmenlerin yeniden yerleşimi konusunda dengeli, eşit, adil ve bağlayıcı bir uzlaşı gerçekleştirmeleri gerektiğini belirtirken, son iki yılda Güney Kıbrıs’a yapılan siyasi sığınma başvurularında 2018 yılı için yüzde 55 ve 2017 yılı için yüzde 56 artış gerçekleştiğini vurguladı.
Türkiye’nin geri kabul anlaşması konusunda Güney Kıbrıs’la işbirliği yapmamasının durumu çok zorlaştırdığını öne süren Anastasiadis, AB’nin sınırlarının denetlenmesi ve gözlemlenmesiyle bir “AB güvenlik birliğinin” oluşmasının önemine de dikkat çekti.
Fileleftheros gazetesi ise, “Destek Önlemleri Bekleniyor” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın siyasi sığınmacı başvurularında karşılaştığı artış konusundaki tezlerinin AB’den destek gördüğünü belirterek, Anastasiadis’in gayrı resmi zirve konuşması sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamaya yer verdi.
Anastasiadis açıklamasında, tezlerinin AB tarafından anlayışla karşılandığını belirterek, AB’nin bu konuda hangi önlemleri alacağını görmeyi beklediğini ifade etti.
Anastasiadis, “sorunla karşı karşıya olmalarının, işgal, uzun bir bölünmüşlük hattının mevcut olması yüzünden olduğunu izah etme şansı bulduğunu, bu tezinin anlayışla karşılandığını” savundu.
Zirvede ele alınan bir diğer konunun İngiltere’nin AB’den ayrılması (Brexit) olduğunu ifade eden Anastasiadis, bu çerçevede Çarşamba günü İngiltere Başbakanı Terese May’le gerçekleştirdiği görüşmeye de değindi.
Anastasiadis, May’le görüşmesinde, Brexit sonrasında AB normlarının İngiliz Üsleri’nde uygulanması konusunu ele aldıklarını belirterek, zirvedeki görüşmeler sonrasında “AB normlarının üsler bölgesinde uygulanmasının üçüncü bir ülke tarafından değil, AB üyesi ülkeler tarafından, yani Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kontrol edilmesi konusunda olumlu gelişmeler olduğunu” belirtti.
Anastasiadis ayrıca, AB ülkesi yedi Akdeniz ülkesinin oluşturduğu “MED 7” zirvesinin de yakın zamanda Güney Kıbrıs’ta toplanmasının beklendiğini sözlerine ekledi.
NEOFİTU NÜFUS YAPISININ DEĞİŞMESİNDEN ENDİŞELİ
Gazete, bir diğer haberinde ise, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun AB zirvesinde yaşananları memnunlukla karşıladığını, Güney Kıbrıs’taki nüfus yapısının değişmesi ihtimalinden duyduğu endişeyi de dile getirdiğini yazdı.
Habere göre Neofitu, dün yaptığı açıklamada, sürekli KKTC’deki nüfus yapısının değişmesinden bahsettiklerini ancak Güney Kıbrıs’taki nüfus yapısının değişmesi durumunu göz ardı ettiklerini belirterek, “devletin, ülkenin demografik yapısını da korumakla yükümlü olduğunu, Kıbrıs gibi küçük bir ülkenin dayanabileceği şeylerin sınırı bulunduğunu” vurguladı.
(SB/HA)     

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