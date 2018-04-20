Anastasiadis Londra’da Temaslarda Bulundu

Lefkoşa, 20 Nisan 18: Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, İngiliz Ulusal Topluluğu (Commonwelth) toplantısına katılmak üzere gittiği İngiltere’nin başkenti Londra’da temaslarda bulundu.Politis ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Londra’daki temaslarında Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin hemen başlamasının gerektiğini dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, konuya ilişkin açıklamasında, Anastasiadis’in topluluk üyesi ülke başkan ve başbakanlarıyla gerçekleştirdiği temaslarda Güney Kıbrıs’ı desteklemelerini istediğini söyledi.

Prodromu, Kıbrıs Rum heyetinin ise, toplantının tamamlanması sonrasında duyurulacak sonuç bildirgesinde Kıbrıs sorununa ilişkin ifadelerin dahil edilmesini de sağladığını belirtti.

Anastasiadis’in dün toplantının açılış törenine katıldığı ve Yeni Zelanda, Avustralya ve Kanada başbakanlarının yanı sıra bazı Afrika ülkelerinin devlet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiği vurgulandı.

Anastasiadis’in, Hindistan Başbakanı Narendra Mondi’yle gerçekleştirdiği görüşmede, Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind’in Eylül ayı başlarında Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştireceğini yeniden doğruladıklarını belirten Prodromu, Anastasiadis’in ayrıca İngiliz Uluslar Topluluğu hakkındaki görüşlerini de temaslarında dile getirdiğini ifade etti.

Fileleftheros gazetesi ise, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in İngiliz Uluslar Topluluğu Bakanlar Faaliyet Grubu başkanı sıfatıyla, 2015-18 faaliyet raporunu dün topluluk üyesi ülkelerin hükümet ve devlet başkanlarına sunduğunu yazdı.

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