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Anastasiadis, Kiprianu İle Görüştü

Lefkoşa, 30 Kasım 18 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile görüştüğü bildirildi.

Anastasiadis, Kiprianu İle Görüştü

Lefkoşa, 30 Kasım 18 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile görüştüğü bildirildi.

30 Kasım 2018 Cuma 11:22
Anastasiadis, Kiprianu İle Görüştü
Lefkoşa, 30 Kasım 18 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile görüştüğü bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis-Kiprianu görüşmesinin, ikili arasındaki “soğuk savaş” havasını dağıtmadığını ve tutumların değişmediğini kaydederek, görüşmeden herhangi yeni bir sonuç çıkmadığını yazdı.
Gazete, Kiprianu’nun Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinden de yeni bir unsur çıkmadığını ve Kiprianu’nun, Ankara’da olan bitenlerle ilgili “kartlarını kapalı tuttuğunu” belirtti.
Anastasiadis ile Kiprianu’nun olguları farklı yorumladığını ve farklı mesajlar verdiğini kaydeden gazete, yalnızca müzakerelerin yeniden başlamasına hazır oldukları noktasında birleştiklerini yazdı.
Gazete, Anastasiadis-Kiprianu görüşmesinin ana odağının, Anastasiadis’in müzakere ettiği kişilere arzu edilen çözümün ne olduğuyla ilgili söylediği şeyler ve Çavuşoğlu’nun Kiprianu ile yaptığı görüşmede söyledikleri olduğunu kaydetti.
Gazete, edindiği bilgilere dayanarak, Kiprianu’nun, Türkiye’nin Mayıs ayından önce müzakerelerin başlamasını istemediği mesajını verdiği belirtirken, Anastasiadis’in de New York görüşmesinden, Türkiye’nin niyetinin bu yönde olduğu mesajıyla döndüğünü yazdı.
Kiprianu’nun Anastasiadis’e, AKEL’in çok önemli addettiği üç noktadan bahsettiğini belirten gazete,  bu noktaların; Çavuşoğlu’nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan, “sonuna kadar giderek” bir anlaşma imzalanması konusunda talimat aldığı; dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın, Kıbrıs sorununun çözümünü imzalamak için Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’a ve İngiltere Başbakanı Theresa May’e gitmeye hazır bulunduğu ve müzakerelerin sonuna kadar gidemediği şeklinde olduğunu kaydetti.
Gazete, Kiprianu’nun, Çavuşoğlu’nun garantiler ve asker konusunda Politis gazetesine verdiği röportajda söylediklerinin ötesinde herhangi bir unsur aktarmadığını dile getirdiğini belirtirken, parti kaynaklarının, Anastasiadis’in iki kesimli federasyonun ötesindeki bir çözümün araştırılması konusunda kamuoyuna söylediklerinin, Çavuşoğlu tarafından teyit edildiğinde ısrarcı olduğunu yazdı.
PRODROMU: “GERGİNLİK GEREKSİZ”
Gazete devamla, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, Kiprianu-Anastasiadis görüşmesinin ardından yaptığı açıklamalarda, anlamsız tartışmalara son verilmesi ve gerginlik havasından uzaklaşılarak, müzakerelerin yeniden başlaması ile referans şartlarının belirlenmesine odaklanılması gerektiğini söylediğini yazdı.
Prodromu’nun, iki devletli çözüm veya konfederal çözüm ile ilgili tartışmalar yapıldığını reddettiğini kaydeden gazete, Anastasiadis’i Crans Montana’da yaşanan başarısızlıkla ilgili eleştirenlere, “Türkiye garantilerde ve askerin varlığında ısrar ederken Başkan ne yapabilirdi” sorusunu yönelttiğini belirtti.
Habere göre Prodromu, Türkiye garantilerde ve adada askerin varlığında ısrar ettiği sürece, herhangi bir anlaşma imzalanmasının mümkün olmadığını ifade etti.
Prodromu ayrıca, Anastasiadis’in Guterres çerçevesi ve BM kararları zemininde müzakereyi arzuladığını vurguladı.
DİSİ: “KUTUPLAŞMA KİMSEYE YARDIM ETMEZ”
Bu arada, Alithia gazetesi de, DİSİ’den yapılan açıklamada, kamuoyu önünde yaşanan zıtlaşmaların ve kutuplaşmaların, kimseye yardım etmediğinin kaydedildiğini yazdı.
Habere göre DİSİ, kimsenin vatanseverliğini sorgulamadıklarını ve hiçbir siyasi gücün Kıbrıs sorununa işlevsel ve kalıcı bir çözüm bulunması için verdiği mücadeleye itirazları olmadığını belirtti.
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışman Jane Holl Lute’un referans şartları ve müzakerelerin yeniden başlaması için çaba gösterdiği bu dönemde, bu olumsuzluklara mahal verilmemesi gerektiğinin altını çizen DİSİ, Anastasiadis’e tam destek belirtti.
(GE/HÖ)

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