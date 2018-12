Anastasiadis Kendisini Eleştirenlere Fileleftheros’a Yaptığı Özel Açıklamayla Yanıt Verdi

“HERKES ÇIKMAZDAN VE DURGUNLUKTAN TÜRK TARAFININ SORUMLU OLDUĞUNU KABUL EDERKEN, KENDİ İÇİMİZDE TARTIŞMAMIZ GEREKSİZ”



Lefkoşa, 2 Aralık 18 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs konusunda kendisini eleştirenlere Fileleftheros gazetesine yaptığı özel açıklamayla yanıt verdiği belirtildi.



“Bizim Tarafı Suçluyorlar” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununu ele alışı konusunda kendisini eleştirenlere yanıt verdiğini yazan gazete, Anastasiadis’in bu açıklamasıyla birlikte, bariz bir şekilde muhalefet ve kişisel olarak da AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’yla olan tartışmasının tonunu düşürmeye çalıştığını kaydetti.



Anastasiadis’in yaptığı açıklamada kendi tezlerini ve görüşlerini savunduğu, öte yandan kendisine eleştiride bulunanların, müzakerelerdeki çıkmaz konusunda kendisini suçlama çabasını ise şiddetle reddettiği belirtildi.



Haberde Anastasiadis’in “herkes çıkmaz ve durgunluktan Türk tarafı ve Türk tarafının Kıbrıs’ı kontrol etme konusundaki isteklerinin sorumlu olduğunu kabul ederken, kendi aralarında tartışmalarının ve bazı kişilerin Rum kesimi ile başkanı suçlamaya çalışmasının gereksiz olduğunu düşündüğünü belirttiği” de öne sürüldü.



Açıklamasında “Crans Montana’da anlaşma olabileceğini ima edenlere” de seslenen Rum lider, “bu kişilerin, bunun Türk garantileri ve Türkiye’nin askeri üssüne sahip bir çözümü kabul edebileceklerini ima etmek gibi bir şey olduğunu dikkate almaları gerektiğini” söyledi.



Anastasiadis’in konuşmasının başında “kendisinin müzakerelerin yeniden başlamasını arzu ettiğini söylediğini” ileten gazete, Anastasiadis’in “hedefin garantiler veya müdahale hakları ve Türk işgal ordusunun olmadığı bir çözüm olması gerektiğini açıklığa kavuşturduğunu” belirtti.



Gazeteye göre Anastasiadis “çünkü aksi takdirde, bunun Kıbrıslılar tarafından kabul edilemeyeceğini” öne sürdü.



Gazete Anastasiadis’in, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’la ilgili atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’a gelişiyle, müzakerelerin yeniden başlaması için “referans şartlarında” Kıbrıs Türk tarafıyla bir anlaşma olmasını umduğunu dile getirdiğini de aktardı.



Anastasiadis’in söylediklerine iç sayfasından daha detaylı bir şekilde yer veren gazete, Anastasiadis’in “şu an istenen şeyin Sayın Lute’la işbirliği yapılması ve referans şartlarında bir anlaşmaya varılması olduğu”, öte yandan “Türk garantileri ve Türkiye’nin askeri üssüne sahip bir çözümün kabul edilmesinin mümkün olmadığı” şeklindeki sözlerini de öne çıkardı.



Gazete Anastasiadis’in kendilerine yaptığı açıklamanın üç eksende hareket ettiğini de yazdı ve bunları kısaca şöyle sıraladı;



“1. Müzakerelere ilişkin iradesini teyit etti, aynı zamanda en nihayetinde kararları almaya çağrılacak olan Kıbrıslıların endişelerini de her daim dikkate alarak, ortaya net bir çerçeve koydu.



2. Konuyu burada kapatma niyetiyle, kendisini eleştirenleri kınadı. Buna paralel olarak, kendisini eleştirenlerin, savundukları şeylerle göndermekte oldukları olumsuz mesaja işaret etti.



3. Önemli olan şeyin Kıbrıs sorunundaki çabaların devam etmesi olduğuna işaret ederek, Türk ve Kıbrıs Türk tarafına da somut bir mesaj gönderdi.”



Anastasiadis’in “arzu ettiği şeyin müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu söylediğini” yineleyen gazete, Anastasiadis’in “bu müzakerelerin, garantiler veya müdahale hakları ve Türk işgal ordusunun olmadığı bir çözüm için, özlü ve BM kararları temelinde bir anlaşmaya varılması perspektifine sahip olması gerektiğine işaret ettiğini” belirtti.



Anastasiadis “işlevsel ve kalıcı olabileceği güvencesine sahip olacak bir çözümün, sonuç olarak Kıbrıslılar tarafından kabul edilip onaylanabileceğini” de savundu.



“Şu an istenen şeyin Sayın Lute’la işbirliği yapılması ve referans şartlarında anlaşmaya varılması olduğunu” da belirten Anastasiadis, “gerek Kıbrıs Türk tarafı gerekse de Ankara’nın, yapıcı bir tutuma sahip olması ve müzakereler için hazır olmasını umduğunu” sözlerine ekledi.



