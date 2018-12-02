banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95416
ALTIN
204.406
DOLAR
5.2031
STERLİN
6.6025
EURO
5.8967
En çok yağış alan bölgeler
EN ÇOK YAĞIŞ ALAN BÖLGER
Girne’de huzur operasyonu
GİRNE'DE HUZUR OPERASYONU
Ercan’da 70 bin TL değerinde ziynet eşyası tespit edildi
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
5 kilo et çaldı
5 KİLO ET ÇALDI
banner282
Flaş Haber
5 kilo et çaldı
Kapat

Anastasiadis Kendisini Eleştirenlere Fileleftheros’a Yaptığı Özel Açıklamayla Yanıt Verdi

“HERKES ÇIKMAZDAN VE DURGUNLUKTAN TÜRK TARAFININ SORUMLU OLDUĞUNU KABUL EDERKEN, KENDİ İÇİMİZDE TARTIŞMAMIZ GEREKSİZ”“TÜRK GARANTİLERİ VE TÜRKİYE’NİN ASKERİ ÜSSÜNE SAHİP BİR ÇÖZÜMÜN KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL”“ŞU AN İSTENEN ŞEY SAYIN LUTE’LA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI VE REFERANS ŞARTLARINDA ANLAŞMAYA VARILMASI”Lefkoşa, 2 Aralık 18 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs konusunda kendisini eleştirenlere Fileleftheros gazetesine yaptığı özel açıklamayla yanıt verdiği...

Anastasiadis Kendisini Eleştirenlere Fileleftheros’a Yaptığı Özel Açıklamayla Yanıt Verdi

“HERKES ÇIKMAZDAN VE DURGUNLUKTAN TÜRK TARAFININ SORUMLU OLDUĞUNU KABUL EDERKEN, KENDİ İÇİMİZDE TARTIŞMAMIZ GEREKSİZ”“TÜRK GARANTİLERİ VE TÜRKİYE’NİN ASKERİ ÜSSÜNE SAHİP BİR ÇÖZÜMÜN KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL”“ŞU AN İSTENEN ŞEY SAYIN LUTE’LA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI VE REFERANS ŞARTLARINDA ANLAŞMAYA VARILMASI”Lefkoşa, 2 Aralık 18 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs konusunda kendisini eleştirenlere Fileleftheros gazetesine yaptığı özel açıklamayla yanıt verdiği...

02 Aralık 2018 Pazar 10:00
Anastasiadis Kendisini Eleştirenlere Fileleftheros’a Yaptığı Özel Açıklamayla Yanıt Verdi

“HERKES ÇIKMAZDAN VE DURGUNLUKTAN TÜRK TARAFININ SORUMLU OLDUĞUNU KABUL EDERKEN, KENDİ İÇİMİZDE TARTIŞMAMIZ GEREKSİZ”

“TÜRK GARANTİLERİ VE TÜRKİYE’NİN ASKERİ ÜSSÜNE SAHİP BİR ÇÖZÜMÜN KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

“ŞU AN İSTENEN ŞEY SAYIN LUTE’LA İŞBİRLİĞİ YAPILMASI VE REFERANS ŞARTLARINDA ANLAŞMAYA VARILMASI”

Lefkoşa, 2 Aralık 18 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs konusunda kendisini eleştirenlere Fileleftheros gazetesine yaptığı özel açıklamayla yanıt verdiği belirtildi.

“Bizim Tarafı Suçluyorlar” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununu ele alışı konusunda kendisini eleştirenlere yanıt verdiğini yazan gazete, Anastasiadis’in bu açıklamasıyla birlikte, bariz bir şekilde muhalefet ve kişisel olarak da AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’yla olan tartışmasının tonunu düşürmeye çalıştığını kaydetti.

Anastasiadis’in yaptığı açıklamada kendi tezlerini ve görüşlerini savunduğu, öte yandan kendisine eleştiride bulunanların, müzakerelerdeki çıkmaz konusunda kendisini suçlama çabasını ise şiddetle reddettiği belirtildi.

Haberde Anastasiadis’in “herkes çıkmaz ve durgunluktan Türk tarafı ve Türk tarafının Kıbrıs’ı kontrol etme konusundaki isteklerinin sorumlu olduğunu kabul ederken, kendi aralarında tartışmalarının ve bazı kişilerin Rum kesimi ile başkanı suçlamaya çalışmasının gereksiz olduğunu düşündüğünü belirttiği” de öne sürüldü.

Açıklamasında “Crans Montana’da anlaşma olabileceğini ima edenlere” de seslenen Rum lider, “bu kişilerin, bunun Türk garantileri ve Türkiye’nin askeri üssüne sahip bir çözümü kabul edebileceklerini ima etmek gibi bir şey olduğunu dikkate almaları gerektiğini” söyledi.

Anastasiadis’in konuşmasının başında “kendisinin müzakerelerin yeniden başlamasını arzu ettiğini söylediğini” ileten gazete, Anastasiadis’in “hedefin garantiler veya müdahale hakları ve Türk işgal ordusunun olmadığı bir çözüm olması gerektiğini açıklığa kavuşturduğunu” belirtti.

Gazeteye göre Anastasiadis “çünkü aksi takdirde, bunun Kıbrıslılar tarafından kabul edilemeyeceğini” öne sürdü.

Gazete Anastasiadis’in, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’la ilgili atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’a gelişiyle, müzakerelerin yeniden başlaması için “referans şartlarında” Kıbrıs Türk tarafıyla bir anlaşma olmasını umduğunu dile getirdiğini de aktardı.

Anastasiadis’in söylediklerine iç sayfasından daha detaylı bir şekilde yer veren gazete, Anastasiadis’in “şu an istenen şeyin Sayın Lute’la işbirliği yapılması ve referans şartlarında bir anlaşmaya varılması olduğu”, öte yandan “Türk garantileri ve Türkiye’nin askeri üssüne sahip bir çözümün kabul edilmesinin mümkün olmadığı” şeklindeki sözlerini de öne çıkardı.

Gazete Anastasiadis’in kendilerine yaptığı açıklamanın üç eksende hareket ettiğini de yazdı ve bunları kısaca şöyle sıraladı;

“1. Müzakerelere ilişkin iradesini teyit etti, aynı zamanda en nihayetinde kararları almaya çağrılacak olan Kıbrıslıların endişelerini de her daim dikkate alarak, ortaya net bir çerçeve koydu.

2. Konuyu burada kapatma niyetiyle, kendisini eleştirenleri kınadı. Buna paralel olarak, kendisini eleştirenlerin, savundukları şeylerle göndermekte oldukları olumsuz mesaja işaret etti.

3. Önemli olan şeyin Kıbrıs sorunundaki çabaların devam etmesi olduğuna işaret ederek, Türk ve Kıbrıs Türk tarafına da somut bir mesaj gönderdi.”

Anastasiadis’in “arzu ettiği şeyin müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu söylediğini” yineleyen gazete, Anastasiadis’in “bu müzakerelerin, garantiler veya müdahale hakları ve Türk işgal ordusunun olmadığı bir çözüm için, özlü ve BM kararları temelinde bir anlaşmaya varılması perspektifine sahip olması gerektiğine işaret ettiğini” belirtti.

Anastasiadis “işlevsel ve kalıcı olabileceği güvencesine sahip olacak bir çözümün, sonuç olarak Kıbrıslılar tarafından kabul edilip onaylanabileceğini” de savundu.

“Şu an istenen şeyin Sayın Lute’la işbirliği yapılması ve referans şartlarında anlaşmaya varılması olduğunu” da belirten Anastasiadis, “gerek Kıbrıs Türk tarafı gerekse de Ankara’nın, yapıcı bir tutuma sahip olması ve müzakereler için hazır olmasını umduğunu” sözlerine ekledi.

(İY/ÖK)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Bakanlar Kurulu Yolcu Bilgilerinin Kullanılmasıyla İlgili Yasayı Onayladı
Rum Bakanlar Kurulu Yolcu Bilgilerinin Kullanılmasıyla İlgili Yasayı Onayladı
Güney Kıbrıs İle Yunanistan Mısır’da Savunma Fuarına Katılacak
Güney Kıbrıs İle Yunanistan Mısır’da Savunma Fuarına Katılacak
Apostolos Andreas Manastırı’nda Ayin
Apostolos Andreas Manastırı’nda Ayin
Güney Kıbrıs “türk İhlallerini” Bm’ye Şikayet Etti
Güney Kıbrıs “türk İhlallerini” Bm’ye Şikayet Etti
Kıbrıs Türk Mallarıyla İlgili Yasa Önerisi Meclisten Geçti
Kıbrıs Türk Mallarıyla İlgili Yasa Önerisi Meclisten Geçti
Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Katrugalos Kipe’ye Röportaj Verdi
Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Katrugalos Kipe’ye Röportaj Verdi
Ağrotur Üssünde Eğitim Tatbikatı Yapılacak
Ağrotur Üssünde Eğitim Tatbikatı Yapılacak
Kiprianu: “anastasiadis İki Kesimli İki Toplumlu Federasyon İçin Çalıştığı Konusunda Beni İkna Etmedi”
Kiprianu: “anastasiadis İki Kesimli İki Toplumlu Federasyon İçin Çalıştığı Konusunda Beni İkna Etmedi”
“anastasiadis Müzakereler Başlamadan Önce Ankara Ve Akıncı’nın Tezlerini Yazılı İstiyor” İddiası
“anastasiadis Müzakereler Başlamadan Önce Ankara Ve Akıncı’nın Tezlerini Yazılı İstiyor” İddiası
Güney Kıbrıs İle Sırbistan Arasında 5 İşbirliği Memorandumu İmzalandı
Güney Kıbrıs İle Sırbistan Arasında 5 İşbirliği Memorandumu İmzalandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim