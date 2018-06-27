Lefkoşa, 27 Haziran 18 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, hedefin, “işgalden” kurtulmak olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “işgal askerlerinden” ülkeyi kurtarma yönündeki milli yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla çalıştıklarını ifade etti.

Anastasiadis, Frederick Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, “askeri işgal, garantiler ve müdahale hakları olmayan” bir ülkede, gençlere, güvenli ve barış içinde yaşama fırsatını vermekte fayda bulunduğunu ifade etti.

Anastasiadis konuşmasında ayrıca hangi toplumdan gelirse gelsin, birleşik, çağdaş, Avrupai ve işlevsel bir devlette hayallerini gerçekleştirmeyi istemesinin ve yaşamasının, tüm gençlerin haklarını teşkil ettiğini de belirtti.

(FK/HÖ)

