Anastasiadis, İngiltere Başbakanı May İle Görüştü

Lefkoşa, 18 Nisan 18: Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, İngiltere Başbakanı Teresa May ile görüştü.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün İngiltere’nin başkenti Londra’da, İngiltere Başbakanı Teresa May ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre, Anastasiadis görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında karşılaştıkları zorlukları dile getirme fırsatı bulduğunu, bu sebepten ötürü de May ile görüşmesinin çok faydalı geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla gerçekleştirdiği yemekli görüşme hakkında da May’e bilgi aktardığını vurgulayan Anastasiadis, “Türkiye’yle iyi ilişkilerinin bulunması sebebiyle, Türkiye’nin yasadışı eylemlerini sonlandırması için müdahalede bulunmasını da talep ettiğini” belirtti.

Anastasiadis, görüşmede, Brexit ve Suriye’ye yönelik girişimler konusunu da ele aldıklarını sözlerine ekledi.

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