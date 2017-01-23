Güney Kıbrıs:
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23 Ocak 2017 Pazartesi 10:29

Anastasiadis İngiltere Başbakanı May İle Görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis dün İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Anastasiadis İngiltere Başbakanı May İle Görüştü
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Lefkoşa, 23 Ocak 17 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis dün İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Alithia gazetesi “İngiltere’nin Tutumu Cesaret Verici” başlığıyla verdiği haberinde, görüşmede, Kıbrıs konferansı ve Büyük Britanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkmasıyla ilgili konuların ele alındını yazdı.

Bilgilere göre May’in, çözüm çerçevesinde garantiler ve müdahale haklarının olamayacağını Hükümetinin anladığını belirttiğini aktaran gazete, ayrıca İngiltere’nin “Türkiye’nin, Türk vatandaşları için dört temel özgürlük konusundaki talepleriyle” ilgili Güney Kıbrıs’ın tezlerini anladığının görüldüğünü kaydetti.

Haberde, May’in ise, Büyük Britanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkmasıyla ilgili müzakerelerde Anastasiadis’ten yardım istediği belirtildi.

(HC/ÖK)

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