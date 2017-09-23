Anastasiadis’in Konuşması “çelişkili” Bulundu

DİSİ dışındaki siyasi partiler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM 72’nci dönem Genel Kurulu’ndaki konuşmasını “çelişkili” buldu, “güvenilmez olduğunu uluslararası dinleyici kitlesi önünde teyit ettiği” ve BM kürsüsünde “seçim hitabını tercih ettiği” yorumunu yaptı.

“BİR YANDAN MÜZAKERELERİN YENİDEN BAŞLAMASINİ İSTEDİ, ÖTE YANDAN GYÖ’LERİN UYGULANMASINI”

“GÜVENİLMEZ OLDUĞUNU ULUSLARARASI DİNLEYİCİ KİTLESİ ÖNÜNDE TEYİT ETTİ”

Lefkoşa, 23 Eylül 17 (.): DİSİ dışındaki siyasi partiler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM 72’nci dönem Genel Kurulu’ndaki konuşmasını “çelişkili” buldu, “güvenilmez olduğunu uluslararası dinleyici kitlesi önünde teyit ettiği” ve BM kürsüsünde “seçim hitabını tercih ettiği” yorumunu yaptı.

Haravgi “Anastasiadis BM Genel Kurulu Kürsüsünde Çelişkili… Bir Yandan Müzakereler Hemen Yeniden Başlasın, Öte Yandan GYÖ” başlıklı haberinde, siyasi partiler ve Rum bbaşkan adaylarından Stavros Malas’ın seçim bürosu tarafından yapılan açıklamalara yer verdi.

Habere göre AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, Anastasiadis’in “çelişkisini” özetle, şu sözlerle açıkladı:

“Bir yandan müzakerelerin yeniden başlamasını istedi, öte yandan Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) uygulanmasını. Gerekli ortamın yaratılması için GYÖ görüşmeleri, müzakerelerin derhal başlaması uyuşmaz. Anastasiadis bu tür tezleriyle önerilerin geri çekilmesi veya müphem ‘yeni strateji’ söyleminde bulunanlar, müzakerelerin bu kritik noktasında prosedürün çöküşüne ve kesin sonlanmasına neden olacak.”

Stavros Malas’ın seçim bürosu da Stefanu ile aynı frekansta bir açıklama yaptı. Anastasiadis’in BM kürsüsünde “seçim hitabetini tercih ettiği” görüşü ortaya konulan açıklamada, Anastasiadis’e Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın yaptığı gibi Kıbrıs sorununu yönetme önceliklerini netleştirme çağrısı yapıldı.

DİKO, saptamasını “Anastasiadis, BM Genel Kurulu önünde yaptığı konuşmayla kendisine güvenemeyeceğimizi ve güvenmememiz gerektiğini –uluslararası dinleyici kitlesinin de önünde- teyit etti” ifadesiyle ortaya koydu.

EDEK, Anastasiadis’in konuşmasında “doğru vurgular yaptığı ancak bu vurgularının, kabul ettiklerine ters ve çelişkili olduğu” görüşünü ifade etti.

DİSİ ise Anastasiadis’in “Türkiye’nin Kıbrıs’ı vesayetinde ve denetiminde tutmak için müzakereyi istismar etmeden gerçek çözüm iradesine sahip olması ile müzakerelerin ön hazırlığının iyi yapılması gerektiğini açıkça ortaya koyduğu” görüşünü belirtti.

Öte yandan Rum Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos, AKEL’in, konuşmasına yönelttiği sert eleştiriyi “Anastasiadis’in altını oymak” diye niteledi.

Fileleftheros haberi “Anastasidis’in Konuşmasını Seçim Kampanyası Olarak Niteliyorlar… Muhalefetten Başkan’a Saldırı… DİSİ İkna Edici Cevaplar Verdi Diyor” başlığıyla aktardı.

Gazeteye göre başkan adaylarından Vatandaşlar Hareketi Başkanı Yorgos Lillikas’ın seçim bürosu tarafından yapılan açıklamada “Anastasiadis, ikna edici olabilmesi için çözümün bütün felsefesinin normal devlet mantığına tabi olması gerekir. Adil ve işleyebilir çözüm, tamamen normal, çağdaş, demokratik hukuk devletini gündeme getirir” denildi.

Dayanışma Hareketi “Hafızası olanlar, önceki yıllarda istila ve işgal kelimelerinin Başkan’ın sözlüğünden tamamen yok olduğunu unutamaz” vurgusunu yaptı.

Ekologlar Hareketi Vatandaşlar İşbirliği “Soru söylemi ile Türkiye ifşa edilmez” görüşünü ortaya koydu.

ELAM, Anastaiadis’i “normal devlet hakkını savunmaya” çağırdı ve “iki bölgeli, iki toplumlu federasyon kesinlikle değil” dedi.

Alithia haberi “Başkan’ın BM Genel Kurulu’ndaki Konuşması Bile Seçim Öncesi İhtilafı Dışında Kalmadı” başlığı altında detaylandırdı.

(ŞA/GÜL)