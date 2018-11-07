Anastasiadis’in Basın Toplantısı Rum Gazetelerinde Geniş Yer Buldu





Lefkoşa, 7 Kasım 18 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, desantralize federasyon konusunda Rum halkını bilgilendirmek amacıyla dün akşam düzenlediği basın toplantısıyla ilgili haberler, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş yer buldu.Alithia gazetesi “Hedefim Bizi Çıkmazlara Sürüklemeyecek Olan İşlevsel Bir Devlet” başlığıyla manşetten yayımladığı haberinde, Anastasiadis’in dün düzenlediği basın toplantısında, desantralize federasyon konusunda yaptığı bilindik önerisinin akabinde, Kıbrıs sorunundaki politikasını açıklığa kavuşturduğunu yazdı.Gazete “Hedefim Direnebilecek Bir Çözüm” başlığıyla iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde ise, Anastasiadis’in, yetkilerin desantralize edilmesi fikrinin “gevşek federasyonu” teşkil etmediğini söylediğini iletti. Anastasiadis, Kıbrıs devletinin gelecekteki statüsünün, iki kesimli iki toplumlu federasyona dönüşeceğini de vurguladı.“Gazetecilerin Sorularına Yanıtlar” ara başlığıyla yayımlanan haberde ise, Anastasiadis’in bir soruya yanıtında, “desantralizasyonun ısrar değil, olumlu oy konusunun düzenlenmesiyle ilgili olduğunu” söylediğini yazdı.Gazeteye göre, “desantralizasyonun, Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rumların (Kıbrıslı Türklerin) haklarını kötüye kullanacağını hissetmeyeceği farklı bir felsefeye sahip olduğunu” savunan Anastasiadis, “vetonun ise ortak karar verilecek üç durum dışında olmadığını, öte yandan Kıbrıs sorununa çözüm bulunması halinde, Kıbrıs Türk MEB’i bulunmayacağını” da iddia etti.Anastasiadis, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşmesi konusundaki bir soruya yanıtında, bunun Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile Çavuşoğlu arasındaki görüşme sırasında ayarlandığını ve Çavuşoğlu’nun görüşmelerini istediği konusunda kendisine bir mesaj gönderdiğini söyledi.Fileleftheros gazetesi ise “Döngüyü Kapattı - Başkandan ‘Hepimiz Denedik ve Müzakerelerde Başarısız Olduk’ İtiraf”’ başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün akşam düzenlediği basın toplantısında ortaya koyduğu şeylere dayanarak “Rum Yönetimi’nin tüm başkanlarının son 44 yıldır Kıbrıs sorununda izledikleri çabalar döngüsünün büyük ölçüde kapandığını” yazdı.Gazete, Anastasiadis’in, çabaların Türk uzlaşmazlığının sonucu olarak başarısız olduğunu iddia ettiğini yazarken, öte yandan Anastasiadis’in basın toplantısıyla bir yandan federal Kıbrıs devletinde yetkilerin desantralize edilmesi önerisini izah etmek istediğini, bir yandan da halkın ve siyasi liderliğin önerisine daha fazla dikkat göstermeleri gerektiği konusunda kendilerini ikna etmeye çalıştığını kaydetti.Gazete “İkna Etme Operasyonu” başlığıyla iç sayfadan yer ayırdığı haberinde ise, Anastasiadis’in dün akşamki basın toplantısının, desantralize federasyon konusundaki önerisinin, Kıbrıs sorununun çözüm perspektifi ve müzakerelerin yeniden başlamasına bir çıkış yolu sağlayabileceği konusunda halkı ve siyasi liderliği, aynı zamanda Kıbrıs Türk toplumunu ikna etme operasyonundan ibaret olduğunu yazdı.Gazete “Çözümsüzlüğün Sorumluluğunun Kendisine Yüklenmesi Konusunda Şikâyetler” ara başlıklı haberinde ise, Anastasiadis’in gazetecilerin sorularına yanıtında, Kıbrıs sorununda ilerleme yaşanmaması konusunda sürekli eleştirilere maruz kaldığı konusuna değinerek, bunca yıldır sorununun neden çözülmediği sorusunu sorduğunu ekledi.Politis ise “Etkin… Aynı Zamanda Doğru İçerikle- Başkan Yalnızca Kıbrıslı Türklerin Hayati Çıkarlarına İlişkin Olarak Olumlu Oy Diyor- Cep Telefonları Arasında Bağlantı Kurulamaması Kıbrıslı Türklerin Sorumluluğu- Temel Kriter Olarak İşlevsellikte Israr Etti” başlıklarıyla verdiği haberinde, Anastasiadis’in bir federasyonda yetkilerin desantralize edilmesi felsefesini izah ettiğini ancak bu yetkilerin hangileri olması gerektiği konusuna girmediğini yazdı.Gazete, Anastasiadis’in cep telefonları bağlantısı konusunda söylediklerine ise “Siyasi Rant İstediler- Telefonlar Konusundaki Tıkanmayı Kıbrıslı Türklere Mal Etti” başlığıyla yer verdi. Gazete, Anastasiadis’in Derinya sınır kapısının açılışı aleyhindeki argümanların ise ciddi olmadığını söylediğini ekledi.Haravgi ise haberi “Başkan Çelişkili ve İnandırıcı Değildi” başlığıyla manşete çekti ve Anastasiadis’in çok beklenen ve reklamı çok yapılan basın toplantısının, müzakerelerin Kıbrıs sorununa çözüm bulunması hedefiyle ilerlemesine ilişkin irade eksikliği ve pusuda yatan tehlikelerle ilgili endişelerin teyit edilmesinden başka bir şey olmadığı yorumunda bulundu.(İY/FEZ)