Güney Kıbrıs:
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10 Mayıs 2017 Çarşamba 08:43

Anastasiadis’in 4 Sayfalık Mektubu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e dün gece iletilen mektubunda,&nbsp; “müzakere prosedürünün kurtarılması, korunması ve özlü devamının mümkün olması için Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı nezdinde müdahale” istedi.

Anastasiadis'in 4 Sayfalık Mektubu
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GUTERRES’DEN “TÜRKİYE VE KIBRIS TÜRK TARAFINA MÜDAHALE” İSTEDİ

“AĞIRLIK MERKEZİNİ TÜRK TARFINA ÇEKMEK İÇİN” ESPEN BARTH EIDE’DEN HİÇ SÖZ ETMEDİ

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e dün gece iletilen mektubunda,  “müzakere prosedürünün kurtarılması, korunması ve özlü devamının mümkün olması için Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı nezdinde müdahale” istedi.

Alithia gazetesi haberi “Başkan Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Mektubu… Başkan Ne İstiyor… Espen Barth Eide’yle İlgili Tek Bir İfade, Atıf, Eleştiri Yok… Ortamı Zehirleyen Türk Tahriklerine ve Uzlaşılanlardan Caymalara Odaklanmış” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Habere göre Anastasiadis, dört sayfalık mektubunda, Türk tarafını, “son zamanlarda Kıbrıs sorununda her türlü özlü ilerleme çabasını torpillemekle” suçladı, “Rum tarafının  ve şahsının, müzakere prosedürünün devamına bağlılığını” ileri sürdü.

Rum meclisinin Enosis Plebisiti ile ilgili kararı nedeniyle müzakerelerde yaşanan karışıklık ve krize de atıfta bulunan Anastasiadis,  “meselenin bitmesinden sonra, çözüm bulma çabaları devam edip tırmanacağına, her yerde Türk tahrik faaliyetleri ve açıklamaları gözleniyor. Bunlar çabayı kolaylaştırmıyor, ortamı zehirleyerek bu kritik dönemeçte, herhangi bir ilerlemeyi imkânsız hale getiriyor” iddiasını ortaya koydu.

Anastasiadis, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, Navtex’ler v.b. yanında Türk tarafının, çözülmüş addedilen konulardaki yakınlaşmalardan “caydığına” dair iddialarda bulundu, Türk vatandaşlarına 4 temel özgürlük hakkının tanınması talebine de özel olarak değindi.

Edindiği bilgilere dayanarak Anastasiadis’in mektubunda, Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide hakkında hiçbir ifade, atıf veya eleştiri yapmadığına işaret eden gazete, bu durumun “Anastasiadis’in, Pazar günü yaptığı eleştiri açıklaması ile yarattığı durumu devam ettirmek istememesi, müzakere prosedüründe herhangi başka bir kargaşa yaratmamak ve  mektubun ağırlık merkezini sadece Türk tarafının yapıcı ve yardımcı olmayan rolüne çekmek istemesi” olarak yorumlandığını yazdı.

Fileleftheros “Mektup BM Genel Sekreteri’ne Verildi” başlıklı haberinde  Anastasiadis’in Guterres’e dün gece geç saatlerde teslim edilen mektubunda,  Rumların tek yanlı ilan ettiği “münhasır ekonomik bölge” içerisinde olduğu ileri sürülen Türk faaliyetlerine yer verdiğini yazdı.

Gazeteye göre, Anastasiadis, müzakere masasında Türk tarafının, dolaylı veya doğrudan Ankara tarafından ortaya konulan taleplerde bulunduğunu da iddia etti.

Gazete Anastasiadis’in mektubunda, “Eide’nin rolü ve davranışının, ilerleme sağlanması çabasına katkıda bulunmadığı” görüşüne de yer verdiğini yazdı.

Politis haberi “Başkan’dan Antonio Guterres’e 4 Sayfalık Mektup… Türkiye’ye Baskı Yapın” başlığı altında özetledi. 

(ŞA/HA)

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