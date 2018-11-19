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Anastasiadis İle Pavlopulos Eoka’cı Matsis’e Ait Büstün Açılışını Yaptı

Lefkoşa, 19 Kasım 18 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un, EOKA’cı Kiriakos Matsis’e ait olan büstün dünkü açılış töreninde yaptıkları konuşmalarda, Kıbrıs sorununa da değindikleri belirtildi.

Anastasiadis İle Pavlopulos Eoka’cı Matsis’e Ait Büstün Açılışını Yaptı

Lefkoşa, 19 Kasım 18 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un, EOKA’cı Kiriakos Matsis’e ait olan büstün dünkü açılış töreninde yaptıkları konuşmalarda, Kıbrıs sorununa da değindikleri belirtildi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:11
Anastasiadis İle Pavlopulos Eoka’cı Matsis’e Ait Büstün Açılışını Yaptı
Lefkoşa, 19 Kasım 18 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un, EOKA’cı Kiriakos Matsis’e ait olan büstün dünkü açılış töreninde yaptıkları konuşmalarda, Kıbrıs sorununa da değindikleri belirtildi.

Fileleleftheros gazetesinde yer alan habere göre, dün Palehori’de gerçekleşen açılışta konuşan Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin olarak Yunanistan hükümetiyle mutlak bir uyum ve ortak çizgi bulunduğunu ve bunu sonuna kadar takip edeceklerini söyledi.

Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili mücadelenin 44 yıldır henüz haklılığa kavuşmadığını da öne süren Anastasiadis, devamla Rum halkının gerek Yunanistan Cumhurbaşkanı, gerek de Yunanistan hükümetiyle muhafaza ettikleri mutlak uyum ve ortak çizgi, aynı zamanda Yunanistan’ın tam desteğinden ötürü duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

Anastasiadis bu çizgiyi sonuna kadar takip edeceklerini, çünkü bunun Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos’la birlikte büstünün açılışını yaptıkları Matsis’in izlediği yol, fedakârlık ve varlığının öğrettiği ve belirlediği şey olduğunu öne sürdü.

Matsis’le ilgili olarak ise Anastasiadis, Matsis’in gerçek bir ideolog ve savaşçı bir düşünür olarak, ülkenin özgürlüğünü yalnızca Kıbrıs Hellenizminin haklı çıkmasıyla değil, ekümenik özgürlüğün derin anlamıyla ilişkilendirdiği iddiasında da bulundu.

PAVLOPULOS

Gazete, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un ise büstün açılışında yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun çözümünün özellikleri konusunda mesajlar göndererek, bunun Avrupa hukuku ve uluslararası hukukla tam anlamıyla uyumlu olması gerektiğini savunduğunu iletti.

Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasını içten ve mümkün olan en kısa zamanda arzuladıklarını gerçek anlamda kanıtladıklarını ifade eden Pavlopulos, “belirsizliğin Kıbrıs ve Kıbrıs halkının çektiği işkenceyi ve trajediyi uzatmakta olduğunu” iddia etti.

Kıbrıs sorununun uluslararası ve Avrupa hukukuna tam anlamıyla saygı duyulmasıyla çözülmesi gerektiğini de dile getiren Pavlopulos, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası toplum, Avrupa Birliği ve Euro bölgesi üyesi olmasından ötürü, çözümün de bir bütün olarak bir yandan uluslararası hukuk bir yandan da Avrupa hukuku ve bundan kaynaklanan AB müktesebatına saygı duyması gerektiğini” ileri sürdü.

“Kıbrıs sorununun çözümünün Kıbrıs Cumhuriyeti’ne sağlaması gereken özelliklere” de değinen Pavlopulos, bunlardan birincisinin “yalnızca federal devlet özelliklerine sahip bir hazırlıkla ilgili olduğunu, çünkü her çeşit konfederasyonun kurumsal gereksinimler açısından düşünülemeyeceğini” ifade etti.

Bu özelliklerden ikincisinin “Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarının tek vatandaşlığının sonucu olarak, tek uluslararası yasal temsiliyeti olduğunu” dile getiren Pavlopulos, üçüncü özelliğin ise “Kıbrıs Cumhuriyeti organları tarafından iç ve dış egemenliğin tam anlamıyla icra edilmesi olanağı olduğunu” öne sürdü.

Gazeteye göre “uluslararası ve Avrupa hukukuna göre gerekli olan bu özelliklerin Kıbrıs topraklarında işgal birlikleri ile üçüncü ülkelerin garantilerinin kalmasını dışladığını” iddia eden Pavlopulos, “bu gidişata yönelik belirleyici öneme sahip emsalin, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin nihai birleşmesi olduğunu” da ifade etti.

Pavlopulos, “Matsis’in fedakarlığı ile anısının bugün Hellenizmin tümüne ve esas olarak bunların liderliklerine, Kıbrıs karşısındaki borçlarının yolunu gösterdiğini” de ekledi.

Haber Politis gazetesinde “Başkanlardan Kıbrıs Sorununda Uyum- Çözüm İçin Kıbrıs ve Yunanistan’dan Ortak Çizgi”, Haravgi’de “Pavlopulos: Konfederasyon Kıbrıs Sorununun Çözümü Olarak Düşünülemez- Kiriakos Matsis’in Fedakarlığı ve Katkısı Hatırlandı”, Alithia’da ise “Yunanistan ve Kıbrıs’tan Kıbrıs Sorununda Tam Uyum ve Ortak Çizgi- Pavlopulos: Kıbrıs Sorununun Çözümü Uluslararası Hukuk İlkeleri ve AB Müktesebatından Uzaklaşamaz” başlıklarıyla yer aldı.

(İY/ŞEB)                                  

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