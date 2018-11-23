Anastasiadis İle Papadopulos İlişkilerinde Yeni Dönem

Lefkoşa, 23 Kasım 18(.): Fileleftheros gazetesi, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un önceki gün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmenin iki siyasetçi arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcına işaret ettiğini yazdı.

Gazete, DİKO Başkanı Papadopulos ile Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme girildiğini, bu yeni dönemin sadece iç politikayı değil Kıbrıs sorununu da kapsadığını belirterek, Papadopulos’un önceki günkü görüşmeye ilişkin dün yeni açıklamalarda bulunduğunu aktardı.

Papadopulos ile Anastasiadis arasında birçok konuda uzlaşmazlıkların halen mevcut olmasına karşın DİKO Başkanı’nın özellikle Kıbrıs sorunu konusunda izlediği tutumda bir değişim gözlemlendiği iddiasında bulunan gazete, Papadopulos’un dünkü açıklamasında “Anastasiadis’in son yıllardaki sözüm sürecinin gidişatının başarısızlığı hakkındaki düşüncelerini olumlu bir gelişme olarak gördüğünü” dile getirdiğini yazdı.

Papadopulos, “teşhiste aynı fikirdeyiz ancak tedavi konusunda görüş ayrılığımız var” ifadesini kullanırken, Kıbrıs sorununda hazırlanacak önerilere katkı koyma isteğini dile getirdi.

“Türkiye tarafından günlük yapılan kışkırtıcı açıklamaların müzakerelerin başlaması konusunda fazla bir iyimserliğe yer bırakmadığı” iddiasında da bulunan Papadopulos, Ulusal Konsey’de edindiği bilgilere göre, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Rum tarafı ve Yunanistan’ın yanıtlarını öğrendiğini, Türkiye’nin yanıtını alıp almadığını ise bilmediklerini ifade etti.

Papadopulos, Anastasiadis’in “merkezin yetkilerinin desantralizasyonu konusundaki önerisinin birçok belirsizlik içerdiğini ve karşı tarafa istediği çözümü ileri götürme fırsatı verebileceğinden, bu belirsizliklerin netleştirilmesi gerektiğini” belirtirken tüm bunlara karşın Anastasiadis’in çözümün işlevselliğine kafa yormasını olumlu bulduğunu da vurguladı.

(SB/GÜL)