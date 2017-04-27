Güney Kıbrıs:
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27 Nisan 2017 Perşembe 10:46

Anastasiadis Hintli İşadamlarını Güney Kıbrıs’a Çağırdı

Kalabalık bir heyetle Hindistan’da bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün, Bombay’da düzenlenen Rum-Hindistan yatırım forumunda Hintli işadamlarını, özellikle İngiltere’nin AB’den ayrılışı ışığı altında, ilgilerini “elverişli yatırım ortamı olan” Güney Kıbrıs’a yöneltme çağrısı yaptı.

Anastasiadis Hintli İşadamlarını Güney Kıbrıs'a Çağırdı
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RUM LİDER “SİNEMA SEKTÖRÜYLE İLGİLİ EYLEM PLANI” HAZIRLIĞINDA

Lefkoşa, 27 Nisan 17 (.): Kalabalık bir heyetle Hindistan’da bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün, Bombay’da düzenlenen Rum-Hindistan yatırım forumunda Hintli işadamlarını, özellikle İngiltere’nin AB’den ayrılışı ışığı altında, ilgilerini “elverişli yatırım ortamı olan” Güney Kıbrıs’a yöneltme çağrısı yaptı.

Politis ve diğer gazetelere göre konuşmasında, heyetindeki Rum işadamlarının yerel sektör yatırımcılarıyla temaslarına da işaret eden Anastasiadis, “çok yakında sinema sektörüyle ilgili eylem planı yapacaklarını”, bunun, ülkenin güzelliği ve kültürel zenginliğiyle birlikte Güney Kıbrıs’ı ideal film çekim yeri haline getireceğine inanç belirtti.

Gazete Anastasiadis ve beraberindekilerin (Maliye,  Enerji, Taşımacılık, Tarım bakanları, Hükümet Sözcüsü ve işadamları) 4 günlük ziyaretteki ana hedeflerinin iki ekonomik foruma katılmak olduğunu vurguladı, ziyaret çerçevesindeki resmi temasların ise yarın Yeni Delhi’de yapılacağını ekledi.

(ŞA/HÖ)

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