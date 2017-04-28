Anastasiadis Hindistan’da Doğal Gaza İlişkin Mesaj Gönderdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, resmi temaslarda bulunmak amacıyla gittiği Hindistan’da, “Observer Research Foundation” düşünce kuruluşunun etkinliğine katılarak bir konuşma yaptığı ve doğal gaz konusunda mesaj yolladığı belirtildi.

Lefkoşa, 28 Nisan 17 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, resmi temaslarda bulunmak amacıyla gittiği Hindistan’da, “Observer Research Foundation” düşünce kuruluşunun etkinliğine katılarak bir konuşma yaptığı ve doğal gaz konusunda mesaj yolladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Yeni Delhi’deki, “Observer Research Foundation” düşünce kuruluşunun, “21’inci Yüzyılda AB-Hindistan Stratejik İlişkisi-Kıbrıs Perspektifi” konulu etkinlikte yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki hidrokarbon keşfinin, sadece Kıbrıs için değil, bölge ve Avrupa için de yeni ufuklar açtığı mesajını gönderdiğini yazdılar.

Habere göre Anastasiadis, enerji konusundaki büyük şirketlerin Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösterdiğini, bunun da, enerji alanında Güney Kıbrıs için büyük perspektifler ortaya koyduğunu belirtti.

Konuşmasında, Kıbrıs sorunundan da bahseden Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına yapıcı katkı koyması için Türkiye’ye mesaj göndermesi için Hindistan’a da çağrıda bulundu.

Anastasiadis, müzakere çabalarının sürdürülmesine bağlı kalmaya devam ettiklerini belirtirken Hindistan gibi dost ve müttefik ülkelerden, Türkiye’ye, “statükonun kabul edilemez olduğu ve sarf edilen çabalara aktif ve yapıcı bir şekilde müdahil olması gerektiği” şeklindeki mesajı göndermelerini beklediklerini ifade etti.

Anastasiadis, Kıbrıs’taki barışın, kırılgan olan bölgeye güçlü bir mesaj göndereceğini ayrıca bunun sadece Kıbrıs ve halkı için değil Türkiye, AB ve bölgenin de yararına olacağını belirtti.

“GÜNEY KIBRIS’A YATIRIM YAPIN”

Öte yandan Alithia gazetesi ekonomi ekine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yeni Delhi’deki, Güney Kıbrıs-Hindistan müteşebbis forumunda yaptığı konuşmada ise Hintli yatırımcılara Güney Kıbrıs’a yatırım yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

Anastasaidis, Hintli yatırımcıların, Rum Yönetimi’nin yatırımları kolaylaştırmak için oluşturduğu mekanizmalar içerisinde, yatırım ve müteşebbis planlarını ileriye götürebileceğinden de söz etti.

Güney Kıbrıs ile Hindistan arasında tüm alanlardaki ilişkileri mükemmel olarak değerlendiren Anastasiadis, bu düzeydeki ilişkilerin, uluslararası alana da genişletileceğini ifade etti.

Gazete, forumun başında, Hindistan Ekonomi Bakanı ShriArjun Ram Meghwal’ın da bir konuşma yaptığını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi perspektifinden bahsettiğini yazdı.

Habere göre Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis, Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Marios Dimitriadis, Tarım Bakanı Nikos Kuyalis, Rum müteşebbis birlikleri temsilcileri de birer konuşma yaptı.

(FK/ŞEB)