Anastasiadis, Guterres’e Mektup Gönderiyor

Lefkoşa, 25 Şubat 17 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup göndereceği ve son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin görüşlerini aktaracağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Kasıtlı Kriz – Başkandan Türk Kışkırtmalarına İlişkin BM Genel Sekreterine Şikayet Mektubu – Güvenlik Konusuna ‘Değinmiyorlar’” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup göndereceği, mektubunda Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin müzakerelerde krizi kasıtlı olarak çıkardığını belirteceğini iddia etti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Guterres’e göndereceği ve en geç salı günü Guterres’in eline geçecek mektubunda, müzakerelerde yaşanan krizin sebebinin Kıbrıs Türk tarafının güvenlik konusunu ele almak istemesi olduğunu ileteceğini yazdı.

Habere göre söz konusu mektupta Anastasiadis, krizin Kıbrıs Türk tarafınca, güvenlik konusunu müzakerelerde ele almaktan kaçınmak amacıyla kasten yaratıldığını iddia ediyor.

Anastasiadis, Kıbrıs Türk tarafının müzakereleri dondurmayı tercih etmesinden ötürü Ocak ayından beridir müzakerelerde hiçbir ilerleme sağlanamadığını da mektubunda öne sürüyor.

“MEKTUP İÇİN BEKLEDİM ANCAK”

Gazete, Anastasiadis’in dün düzenlenen bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladığını ve Guterres’e göndereceği mektuba değindiğini de belirtti.

Habere göre Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Guterres’e mektup göndermesinin ardından mektup gönderme kararı aldığını ancak mevcut ortamı bozmamak ve Akıncı’nın perşembe günkü görüşmeye katılması ihtimalini göz önüne alarak mektubu göndermediğini, zaman tanıdığını belirtti.

Anastasiadis, “Artık başka ihtimal kalmamıştır. Mektup en geç salı günü gönderilecek” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin neyi başarmaya çalıştığı şeklindeki bir soruya karşılık ise Anastasiadis, “bir yandan Türkiye’deki referandum, diğer yandan da Türkiye’nin güvenlik, garantiler ve askerlerin kalması konularındaki niyetini belli etmeme arzusu olduğunu” belirtirken, “referandumdan sonra Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirme konusunda başka bahaneler öne sürmemesini umut ettiğini” sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesi ise “BM’den Yeniden Başlama Yönünde Yeni Girişimler Beklentisi- Anastasiadis’ten Eide’nin Metodolojisine İlişkin Eleştiri” başlıkları altında verdiği haberinde, Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Guterres’e mektup göndereceğine ilişkin açıklamasına ayrıntılarıyla yer verdi.

Gazete, müzakerelerde yaşanan kesilmenin BM’de de yoğun düşüncelere yol açtığını ve ortamın yeniden düzelmesi için BM’nin girişim başlatmasının beklendiğini yazdı.

Eide’nin önümüzdeki haftalarda liderleri, tıpkı 1 Aralık 2016’da olduğu gibi, öğle veya akşam yemeğine davet etme olasılığından söz eden gazete, Anastasiadis’in dünkü açıklamalarına da yer verdi.

Habere göre Anastasiadis yukarıda belirtilen sözlerine ek olarak, Akıncı’yla iletişimi olup olmadığı şeklindeki bir soruya “ne yazık ki hayır” yanıtını verirken, müzakerelerin metodolojisinin değişmesi konusundaki sözlerine de açıklık getirdi.

“Yeni bir metodoloji ve yaklaşımdan söz ederken, bir diyalogun mevcut olacağını varsaydığını, diyalog olmazsa yeni metodolojinin de olmayacağını” ifade eden Anastasiadis, “Yeni metodolojiyle kastım, uzlaşılan tüm konuların bir sütunda toplanması, var olan küçük ve büyük anlaşmazlıkların kayda geçirilmesi, 13 Mart’ta yapılması planlanan konferansa kadarki sürede uzlaşılmalarına az kalan veya küçük uzlaşmazlıkların halline çalışılması ve devamında, beklemede olan asıl uzlaşmazlıkların görüşülmesiydi” dedi.

Anastasiadis, “Sayın Akıncı’nın davranışı ve görüşmeye gelmemesi sebebiyle, en azından şu an için, metodolojiden veya sorunların çözülmesi şekillerinden bahsetmenin anlamı yoktur” şeklinde konuştu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Mektup Oyunları – Anastasiadis Nisan’ı Beklemeye Karar Verdi”

Alithia: “Diyalog Başka Bahane Olmaksızın Devam Etsin”

Simerini: “Başkan Guterres’e Yöneliyor”

(SB/GÜL)