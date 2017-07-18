Anastasiadis: “garantileri, Müdahale Hakkını Ve Askeri Ana Müzakere Konusu Haline Getirmeyi Başardık”

Lefkoşa, 18 Temmuz 17 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Crans Montana’da garantileri, müdahale hakkını ve Ada’daki Türk askerini, ana müzakere konusu haline getirmeyi başardıklarını söyledi.

Alithia’nin “Başkan: Çözüm Ancak Müdahale Hakkı Kaldırılırsa” başlıklı haberine göre Anastasiadis, İsviçre’nin Crans Montana kasabasında gerçekleştirilen konferansı hatırlatarak “istenen sonuç başarılamasa da garantilerin, müdahale hakkının ve Ada’daki Türk askerinin “Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için görüşülecek hassas ve ana konu haline getirildiğinin” altını çizdi.

Anastasiadis “işgal ordusundan kurtulmayı, Türkiye’nin nüfuzundan kurtulmayı başarabilirsek Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler olarak barış içerisinde birlikte yaşayabilir, geçmişte olduğu gibi birlikte yaratabiliriz” dedi, özetle şunları söyledi:

“Bizim taraf, kabul edilemez işgale son verip vatanımızı yeniden birleştirerek çağdaş bir Avrupa devleti kuracak şartları yaratmayı başarmak için müzakere masasına dönmeye isteklidir.”

Rum Başkanlık Sarayı avlusuna dikilen “Direniş ve Demokrasi Anıtı”nın dün akşam düzenlenen açılış töreninde konuşan Rum Yönetimi Başkanı, anılmakta olanlara borçlu oldukları birinci ve en önemli onurun ‘ihanet’ diye nitelediği III. Makarios’a yönelik darbenin ve Barış Harekâtı’nın sonuçlarından kurtaracak bir çözüm olduğunu da öne sürdü.

(ŞA/ÖK)