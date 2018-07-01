Anastasiadis Fransa’da Total Şirketi Başkanıyla Görüştü



“ANKARA 3 VE 6 NUMARALI PARSELLERE İYİ GÖZLE BAKIYOR” VE “ANKARA’DAN KIBRIS SORUNUYLA İLGİLİ BEYAZ DUMAN YOK” İDDİASI



Lefkoşa, 1 Temmuz 18 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Fransa Cumhurbaşkanının daveti üzerine özel bir törene katılmak için gittiği Paris’te, dün akşam Total şirketinin Başkanı ve Genel Müdürü Patrick Pouyanne ile görüştüğü haber verildi.



Dün geceki görüşmede, şirketin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)’indeki” faaliyetleriyle alakalı konuların ele alınmasının beklendiğini yazan Simerini gazetesi, görüşmede Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de hazır bulunduğunu ekledi.



“ANKARA 3 VE 6 NUMARALI PARSELLERE İYİ GÖZLE BAKIYOR”



Fileleftheros gazetesi ise “Ankara 3 ve 6 Numaralı Parsellere İyi Gözle Bakıyor - Erdoğan Doğu Akdeniz’de Seçim Sonrası Sürprizleri Hazırlıyor” başlıklı haberinde, Türkiye’nin Kıbrıs’taki bir sonraki adımının enerji konularıyla alakalı olacağını iddia etti.



“Ankara’nın ‘yeni sultanının’ Kıbrıs sorununda hareketlerde bulunmaya niyetli görünmediğini ve ilk sırada Doğu Akdeniz’deki enerji planlamalarının bulunduğunu” öne süren gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “oldu bittiler meydana getirmeye ve politikalar dayatmaya çalışacağını” iddia etti.



“Elde ettiği bilgilere” dayanarak, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı olarak ilan ettiği MEB’inde bulunan 3 ve 6 numaralı parsellerde araştırmalar yapmaya yönlendiğini iddia eden gazete, Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” egemenlik haklarına karşı çıkmak ve oldu bittiler dayatmak istediğini öne sürdü.



Ankara’nın öncelikle bu tarz hareketlerle Rum kesiminin enerji planlamalarını bozmak istediğini iddia eden gazete, “yine elindeki bilgilere dayanarak”, Ankara’nın bu senaryoyu inceliyor göründüğünü ve bu senaryonun, bahse konu parsellerde faaliyet gösteren şirketler ve bu şirketlerin geldiği ülkelerle anlaşmazlığa yol açacağını ileri sürdü.



3 numaralı parselde ENI-KOGAS şirketler grubunun faaliyet göstermekte olduğunu ve buna Fransız Total’in de katılmasının beklendiğini yazan gazete, Fransız şirketin bölgedeki varlığını güçlendirmeye çalıştığını belirtti.



“Elindeki bilgilere dayanarak”, Türklerin girmeyi düşündüğü 6 numaralı ikinci parselde ise

Fransız Total ile İtalyan ENI’nin araştırma yapmakta olduğunu yazan gazete, bu senaryonun uygulanmasının karışıklıklara neden olacağını öne sürdü.



Ankara’nın aklında olduğunu iddia ettiği ikinci senaryonun ise, ruhsatlandırılmamış parsellerde sondajlar yapmak olduğunu ileri süren gazete, bunun şirketleri etkilemeyeceğini ancak Rum Yönetimi aleyhinde bir darbe teşkil edeceğini, çünkü Rum Yönetimi’nin, ülke egemenliğine karşı çıkılması konusunda yeni bir meydan okumayla karşı karşıya kalacağını iddia etti.



Gazete bu tarz bir parselin “1” numaralı parsel olduğunu; bunun Limasol’un karşısında bulunduğunu ve doğuda Larnaka, batıda ise Baf’a doğru uzanmakta olduğunu kaydetti.



Türkiye’nin “Fatih” isimli sondaj gemisinin bölgeye gelmek için yeşil ışık beklediğini, “Barbaros” araştırma gemisinin de bugünlerde Kıbrıs ile Mersin arasında bir yerde bulunduğunu yazan gazete, Rum kesiminin ise Türk hareketlerini yakından izlemekte olduğunu ekledi.



“ANKARA’DAN HENÜZ KIBRIS SORUNUYLA İLGİLİ BEYAZ DUMAN YOK” İDDİASI



Gazete bu ara başlıkla yayımladığı haberinde ise, Birleşmiş Milletler (BM) ile yabancı faktörlerin, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Ankara’dan hiçbir “sinyal” görmediklerini öne sürdü.



Seçim sonrası dönem olan bu aşamada, beklenebilecek olan en maksimum şeyin, BM Genel Sekreterinin geçici temsilcisi Jane Holl Lute’nin temaslarda bulunmak için Ankara’ya gitmesinin kabul edilmesi olduğunu yazan gazete, “yabancı diplomatik kaynakların”, Türkiye’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili ilgi eksikliğinin ötesinde, Türk tarafının ifade ettiği tezlerin, diyaloğun yeniden başlamasına ilişkin çabalar ışığında, hiç de yardımcı olmadıkları şeklinde olduğunu öne sürdü.



BM aynı zamanda ABD’nin, çabaların artması ve Eylül ayında yeni bir süreç başlaması gerektiğini düşündüklerinin açık olduğunu da kaydeden gazete, iyimserlik olmadığını, ancak müdahil tarafların Eylül ayında New York’ta randevulaşması için hareketler olacağını ekledi.



(İY/HA)

