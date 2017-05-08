Anastasiadis, Eıde’ye “hiç De Diplomatik Olmayan Üslupla Patladı”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın BM Genel Sekreteri’ne Kıbrıs Özel Danışmanı aleyhine mektup göndermesinden bir ay sonra, dün de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Espen Barth Eide’ye “hiç de diplomatik olmayan bir üslupla patladığı” haber verildi.

ANASTASİADİS: “EIDE, KIBRIS CUMHURİYETİ’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE TEHDİTTEN DOLAYI (MÜZAKERELERDEN) AYRILMAMAMI TAKDİR ETMİYOR”

Lefkoşa, 8 Mayıs 17 (.): Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın BM Genel Sekreteri’ne Kıbrıs Özel Danışmanı aleyhine mektup göndermesinden bir ay sonra, dün de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Espen Barth Eide’ye “hiç de diplomatik olmayan bir üslupla patladığı” haber verildi.

Politis “Başkan’dan Eide’ye Öfkeli Mesajları… Özel Danışmanı Öteki Tarafın Tezlerini Benimsemekle Suçladı… Bugün Anastasiadis’ten, Türk Tehditlerine Yoğunlaşmasını Beklediği Guterres’e Mektup” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde, Anastasiadis’in kızgınlık ve hiç de diplomatik olmayan bir üslup kullanma nedeninin, Eide’nin RİK muhabirine New York’ta yaptığı açıklama olduğunu yazdı.

Gazete Eide’nin bir yan Doğu Akdeniz’deki doğal gaz araştırmaları nedeniyle Temmuz ayı içerisinde kriz çıkabileceği değerlendirmesi yaparken bir yandan da, siyasi irade gösterilmesi halinde olguların Cenevre’de konferansa ilerleyebileceğini değerlendirerek, liderlerin 17 Mayıs’taki görüşmesini anahtar diye nitelediğini hatırlattı.

Habere göre Anastasiadis, gazetecilerin sorusuna karşılık “seleflerinin, toplumlardan birine veya diğerine önemli sorunlar çıkardıkları deneyimlerinden ders alması gerektiği” görüşünü ortaya koyduğu Eide’yi “dinlemeden veya öncelikle bütün tezleri iletmeden, taraflardan birinin dile getirdiği tezleri benimseme eğiliminde olmakla” suçladı.

Anastasiadis diyaloğun Kıbrıs aidiyetinde olduğunu, hakemlik istemediklerini, takvim istemediklerini defalarca söylediklerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Uzatılırsa ortaya çıkabilecek bu tehlikeyi sürekli şirinleştirdiğini işitiyorum. Eide dostun bir şeyi anlamasını istiyorum; açıklamalar veya gözdağları aksi sonuç verir. Özellikle kendisi tarafından ne kadar az konuşulursa o kadar iyi. En azından, taraflardan birine veya diğerine ciddi sorunlar çıkaran seleflerinden, çok dikkat gerektiğini öğrenmesi gerekirdi.”

Kıbrıs sorununun hassas bir konu olduğunu vurgulayan Anastasiadis, (Eide’nin) konunun ivediliğiyle ilgili söylemlerine, “tarihi bir olay” diye nitelediği Enosis Plebisiti ile ilgili “basit bir atıf kararı” yüzünden iki aylık kopukluk olduğunu hatırlatarak tepki gösterdi.

“MÜZAKERELERDEN AYRILMAMAMI TAKDİR ETMİYOR”

Anastasiadis, Espen Barth Eide için şu ifadeleri de kullandı: “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne tehditleri, çeşitli Navtex’ler ve Barbaros’un varlığı ile oluşan güvensizlik ortamını görmemeye çalışıyor. Kıbrıs Rum toplumunun temsilcisi olarak, tarihi olaylara atıftan dolayı değil ama Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne gerçek tehditten dolayı (müzakerelerden) ayrılmamamı takdir etmiyor.”

Kendisi, ne zaman yapılacağını dikkate almadığı halde Rum başkanlık seçimleriyle ilgili söylentilerden üzüntü duyduğunu söyleyen Anastasiadis “Ancak takvimleri ve Eylül’de, daha doğrusu Norveç’te yapılacak başka seçimler için acele edildiğini görmezden gelmiyorum” dedi. Gazete Anastasiadis’in bu sözleriyle Eide’nin, ülkesinin başbakanlığına talip olduğunu, dolayısıyla acele edenin o olduğu imasında bulunduğunu yazdı.

Gazete Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bugün göndereceği mektupta Eide konusuna da yer verip vermeyeceğinin sorulmasına karşılık “sürtüşmeye girmek veya kişisel anlaşmazlık olarak algılanmasını istemediğini” belirterek, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri üzerinde duracağını ima ettiğini yazdı.

Habere göre “güvensizlik yarattığı veya kendisine, taraflardan biri aleyhine tezler benimsediği niteliği kattığı” için yapılan açıklamalarda dikkatli olmasını Eide’ye defalarca söylediğini de söyleyen Anastasiadis şu ifadeleri kullandı:

“Beni ilgilendiren, Genel Sekreter’in, müzakerelerin tehdit altında yapılıyor olduğunu, bunun kabul edilemeyeceğini, uluslararası hukukun ihlali olduğunu, özel danışmanının ise maalesef çok taraflı konferans maksadıyla Cenevre için yeni bir tarih vermesi gereken bazı görüşmelerle ilgilendiğini öğrenmesidir. Açıkça ortaya koymak isterim ki çok taraflı toplantıya karşı değilim, çünkü çoklu toplantıda garantiler, işgal ordularının çekilmesi ve benzer konularda cevap vermesi gereken Türkiye’dir.”

Eide’nin “geçmişte yaptığı gibi acele ettiğini” söyleyen Anastasiadis, geçmişte de Eide’yi “ne zaman beklentiler yükseltildiğinde, sonunda arzu edilen sonuca ulaşılmasına olanak tanımayan uzlaşmaz tezlerde ortada kalındığı ve Rum toplumuna getirilen tek şeyin hayal kırıklığı olacağı” konusunda uyardığını söyledi.

Simerini manşet haberini, “Anstasiadis Bugün BM Genel Sekreteri’ne Mektup Gönderiyor… Espen Barth Eide’yi Yerine Koydu… Norveçli’nin Açıktan Türk Yanlısı Tavrına Lefkoşa’dan Öfke… Antonio Guterres’e Gelişmeler ve Türk Tehditleri Hakkında Bilgi Verecek” başlık ve spotlarıyla aktardı.

SİYASİ PARTİLERİN TEPKİLERİ

Gazete Rum siyasi partilerinin tepkilerine de yer verdi.

Habere göre EDEK Başkanı Marinos Sizopulos “Zannederim Başkan halen, son Ulusal Konsey toplantısında bu prosedürün başarısızlıkla sonuçlanmakta olduğunu dolaylı ancak net şekilde kabul etti” dedi.

Eide’nin “taraflılığını ve müzakere prosedürüyle ilgili kabul edilmez tavrını” önceden gördüklerini de öne süren Sizopulos, EDEK’in Eide’nin kovulmasını istediğini ancak Anastasiadis’in cevap vermediğini hatırlattı.

Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus, Eide’yi “yetkilerinin dışına çıkmakla” suçladı, “Türk çıkarlarının ajanı” olarak niteledi ve derhal “geri çağrılmasını” istedi.

Alithia da haberi “Atina ve Lefkoşa Eide’ye Karşı… Anastasiadis-Kocias’tan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı’na Sert Suçlamalar başlığıyla manşete çekerek Anastasiadis’in bugün Guterres’e, Espen Barth Eide’nin şahsına güvensizlik ve Türkiye’nin faaliyetlerinden yoğun rahatsızlıkla ilgili mektup göndereceğini yazdı.

Fileleftheros “Eide’yi Duvara Dayıyorlar… Lefkoşa ve Atina BM Genel Sekreteri’nin Özel Danışmanını Eylemleri Yüzünden Boşluyor… Başkan Çok Rahatsız, Norveçli Diplomata Patladı” başlığıyla manşete çektiği haberinde Anastasiadis’in Eide’nin inisiyatiflerinden ve Gutteres’le temaslarından rahatsız olmuş göründüğüne işaret ederek Eide’nin rolü hakkında ilk kez “bu kadar net ve saldırgan” konuştuğuna dikkat çekti.

Haravgi de manşetine “Eide İle Seçim Merkezli Zıtlaşma” başlığını attı.

(ŞA/HÖ)

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