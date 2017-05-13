Anastasiadis, Derinya Sınır Kapısı’nı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 13 Mayıs 17 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün akşamüzeri Derinya Sınır Kapısı’na “sembolik ziyaret” düzenlediği bildirildi.

Alithia gazetesi, Anastasiadis’in burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Derinya Sınır Kapısı’nı, “barikata gerek kalmaması için çalışmaya ne kadar kararlı olduklarını göstermek maksadıyla” ziyaret ettiğini söylediğini yazdı.

Gazeteye göre Anastasiadis, bazı talepler ve zorluklar olmasaydı, gerek Derinya Sınır Kapısı’nın, gerekse Aplıç Kapısı’nın çok daha önce açılabileceğini ifade etti.

Anastasiadis, en azından Derinya Sınır Kapısı’nda sona yaklaşıldığını ve üzerinde anlaşmaya varılanların en kısa zamanda uygulamaya konmasını arzuladığını dile getirerek, yaşanan zorlukların, çözüm için çalışma arzusunu köreltmemesi gerektiğini vurguladı.

(GE/SEL)

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