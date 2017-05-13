Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Mayıs 2017 Cumartesi 09:50

Anastasiadis, Derinya Sınır Kapısı’nı Ziyaret Etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün akşamüzeri Derinya Sınır Kapısı’na “sembolik ziyaret” düzenlediği bildirildi.

Anastasiadis, Derinya Sınır Kapısı'nı Ziyaret Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 13 Mayıs 17 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün akşamüzeri Derinya Sınır Kapısı’na “sembolik ziyaret” düzenlediği bildirildi.

Alithia gazetesi, Anastasiadis’in burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Derinya Sınır Kapısı’nı, “barikata gerek kalmaması için çalışmaya ne kadar kararlı olduklarını göstermek maksadıyla” ziyaret ettiğini söylediğini yazdı.

Gazeteye göre Anastasiadis, bazı talepler ve zorluklar olmasaydı, gerek Derinya Sınır Kapısı’nın, gerekse Aplıç Kapısı’nın çok daha önce açılabileceğini ifade etti.

Anastasiadis, en azından Derinya Sınır Kapısı’nda sona yaklaşıldığını ve üzerinde anlaşmaya varılanların en kısa zamanda uygulamaya konmasını arzuladığını dile getirerek, yaşanan zorlukların, çözüm için çalışma arzusunu köreltmemesi gerektiğini vurguladı.

(GE/SEL)
                                                                                                                                              ************

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kktc’den Sigara Ve Tütün Ürünleri... Kktc’den Sigara Ve Tütün Ürünleri...
Ab’li Yetkililere Göre Kktc’nin Ab Müktesebatı’na Uyumu İçin “uzun Vadeli Geçiş Dönemi Gerekiyor” Ab’li Yetkililere Göre Kktc’nin Ab Müktesebatı’na...
Rum Meclis Başkanı “doha Forum 17”ye Katılıyor Rum Meclis Başkanı “doha Forum 17”ye Katılıyor
“müzakerelerde Hala Gidilecek Yol Var” “müzakerelerde Hala Gidilecek Yol Var”
Rum Eğitim Bakanı Çin Halk Cumhuriyeti’ne Gidiyor Rum Eğitim Bakanı Çin Halk Cumhuriyeti’ne Gidiyor
Baf’taki İbrahim Hanı Kapılarını Yeniden Açtı Baf’taki İbrahim Hanı Kapılarını Yeniden Açtı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Kktc’den Sigara Ve Tütün Ürünleri...
Rum Gümrük Dairesi’nin polis ile yaptığı işbirliği çerçevesinde, KKTC’den olduğu iddia edilen sigara...

Haberi Oku