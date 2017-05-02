Anastasiadis: “daimi İkametgah Ve 4 Özgürlüğün Kullanılmasına Dair Üzerinde Hemfikir Olunan Bir Tanım Var”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, daimi (yasal) ikametgahın belirlenmesine ve gelecekteki federal devletin vatandaşları tarafından adada, 4 özgürlüğün kullanılmasına dair, üzerinde hemfikir olunan bir tanım bulunduğunu söyledi.

Lefkoşa, 2 Mayıs 17 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, daimi (yasal) ikametgahın belirlenmesine ve gelecekteki federal devletin vatandaşları tarafından adada, 4 özgürlüğün kullanılmasına dair, üzerinde hemfikir olunan bir tanım bulunduğunu söyledi.

Rum haber kaynaklarına göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yapılan bugünkü görüşmenin ardından, Rum Başkanlık Sarayı’na dönüşünde açıklama yapan Anastasiadis, bu tanım üzerinde hemfikir olunmasına rağmen, henüz üzerinde anlaşmaya varılmayan bazı detaylar da bulunduğunu ve bunların aşılması için yöntem bulunması gerektiği kaydetti.

Anastasiadis, bugünkü görüşmede, Kıbrıslı Türklerin etkin katılımına ilişkin konuların da ele alındığını; ancak bu konuda görüş ayrılıkları bulunduğunu da belirtti.

Anastasiadis, son zamanlarda basında çıkan, Cenevre’de yeni bir konferans olacağı haberlerine ilişkin; Cenevre’de yeni bir konferans yapılması öncesinde, hala görüşülecek birçok konu bulunduğundan bahsederek, “Görüşmelerde, yeni bir Cenevre konferansını gerekli kılacak ilerleme sağlanırsa, neden olmasın” dedi.

Bugünkü görüşmenin “verimli” geçtiğini belirten Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki sondaj çalışmalarına dair bir soru üzerine ise, bu konunun tartışma dışı olduğu yanıtını verdi.

(GE/HÖ)