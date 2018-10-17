banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98237
ALTIN
224.852
DOLAR
5.7014
STERLİN
7.4787
EURO
6.5739
Atun: “Hükümetin yol haritası yok”
Atun: “Hükümetin yol haritası yok”
43 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
3 yıl hapis cezasına mahkum edildi…
3 yıl hapis cezasına mahkum...
Soygunla ilgili 2 tutuklu
Soygunla ilgili 2 tutuklu
banner282
Flaş Haber
Öz kızına tecavüz etti
Kapat

Anastasiadis, Çözüm Şekli Tartışmalarına Uzman Katılımı İstiyor

Lefkoşa, 17 Ekim 18 (.): Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “federasyon ve konfederasyon konularının ele alınacağı ve uzmanların katılacağı bir panel düzenlenmesinin iyi olacağı” açıklamasında bulundu.

Anastasiadis, Çözüm Şekli Tartışmalarına Uzman Katılımı İstiyor

Lefkoşa, 17 Ekim 18 (.): Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “federasyon ve konfederasyon konularının ele alınacağı ve uzmanların katılacağı bir panel düzenlenmesinin iyi olacağı” açıklamasında bulundu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:29
Anastasiadis, Çözüm Şekli Tartışmalarına Uzman Katılımı İstiyor
Lefkoşa, 17 Ekim 18 (.): Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “federasyon ve konfederasyon konularının ele alınacağı ve uzmanların katılacağı bir panel düzenlenmesinin iyi olacağı” açıklamasında bulundu.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Anastasiadis’in dün Güney Kıbrıs’ta Rum-Yunan meclisleri tarafından ortaklaşa düzenlenen “Başkanlık Sistemine karşı Parlamenter Sistem” isimli konferansta konuştuğunu ve federasyon ile konfederasyon şeklindeki çözümlerin tartışılması gerektiği görüşünü yinelediğini yazdılar.
Gazete, “Uzmanların Müdahil Olmasını İstiyor – Başkan, Federasyon ve Konfederasyon Fikirlerinin Tartışılmasında Israrcı” başlıkları altında verdiği haberinde, Anastasiadis’in Ulusal Konsey toplantısının üzerinden bir hafta geçmiş olması ve gevşek federasyona ilişkin önerinin yankıları sürerken, Kıbrıs sorununun çözüm şekli ve yönetim biçimine ilişkin tartışmaları sonuna kadar götürmeye kararlı göründüğünü yazdı.
Anastasiadis’in dün, Rum ve Yunan meclislerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği “Başkanlık Sistemine karşı Parlamenter Sistem” konulu konferansta yaptığı konuşmada, “federasyon ve konfederasyon sistemlerinin, uzmanların katılacağı bir panelde görüşülmesinin iyi olacağını söylediğini yazan gazete, Anastasiadis’in hedefinin, bu konudaki diyaloğa bilimsellik katmak ve konuyu dar siyasi kalıplardan çıkarmak olduğunu öne sürdü.
Habere göre Anastasiadis konuşmasında, Güney Kıbrıs ve Yunan meclis başkanlarına, “bu günlerde ülkede mevcut tartışmalar göz önüne alınarak, bu konuyla ilişkili bir panelin önümüzdeki haftalarda organize edilmesini önerdiğini” dile getirdi.
Anastasiadis şunları söyledi:
“Yetkilerin merkezden uzaklaştırılması, federasyonun güçlendirilmesi veya çözümün kalıcılığı konularının görüşülmesi, 44 yıldır tartışılan çeşitli sistemlerin analiz edilmesi ve her gün tartışmaya yol açan konuların aşılmasına neyin katkıda bulunabileceğinin ele alınması iyi olurdu. Çoğu zaman biz siyasetçileri yönlendiren ve hukuk bilimine veya başka yerlerde işleyen sistemlere karşı çıkmamıza sebep olan siyasi çıkarların değil, bu konuları araştıran uzman kişilerin bilimsel fikirlerin de duyulmasının iyi olacağını düşünüyorum.”
Gazete, Anastasiadis’in konuşmasının devamında sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nde” mevcut başkanlık sistemine ve bu sistemin ABD’deki başkanlık sisteminden farklarına değindiğini aktardı.
ANASTASİADİS PAVLOPULOS’LA GÖRÜŞTÜ
Gazete bir diğer haberinde ise, söz konusu konferansa katılmak amacıyla Güney Kıbrıs’a giden Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un dün Anastasiadis’le görüştüğünü belirtti.
Habere göre Pavlopulos, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “Kıbrıs’ta mevcut durumun kabul edilemez olduğunu ve AB’nin buna nasıl tahammül ettiğini anlamadığını” söyledi.
Pavlopulos, “garantilerin AB normlarına uygun olmadığını ve uluslararası hukuka göre sona erdirilmeleri gerektiğini” de öne sürdü.
Anastasiadis ise görüşme sonrasındaki açıklamasında Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a yönelik her alanda verdiği destekten ötürü teşekkürlerini dile getirdi.
VUTSİS KIBRIS DOSYASI’NDAN BAHSETTİ
Öte yandan Yunan Meclis Başkanı Nikos Vutsis de aynı etkinlikte yaptığı konuşmada, “Kıbrıs Dosyası’na” ait dört cildin bu ay içerisinde yayınlanacağını açıkladı.
Habere göre Vutsis konuşmasında, Yunan Meclisi tarafından 1986-88 yılları arasında toplanan bilgileri içeren dört cildin bu ay içerisinde yayınlanacağını vurguladı.
Vutsis konuşmasında ayrıca dünya genelindeki yönetim şekilleri ve karşılaşılan zorluklara da değindi.
(SB/GÜL)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki kilo Hintkeneviri ele geçirildi
İki kilo Hintkeneviri ele geçirildi
Her dört sürücüden üçü uyuşturucu tesiri altında araç kullanıyor
Her dört sürücüden üçü uyuşturucu tesiri altında araç kullanıyor
Rum Hükümeti Ve Partileri Guterres’in Raporunu Yorumladı
Rum Hükümeti Ve Partileri Guterres’in Raporunu Yorumladı
Cobalt Aır’a Fransa’dan Yatırım… Güney Kıbrıs’tan Kahire’ye Uçacak
Cobalt Aır’a Fransa’dan Yatırım… Güney Kıbrıs’tan Kahire’ye Uçacak
Güney Kıbrıs’ta 2017’de fakirlik oranı yüzde 25,2
Güney Kıbrıs’ta 2017’de fakirlik oranı yüzde 25,2
Güney Kıbrıs’ta Beş Şirket Internet Virüsünden Etkilendi
Güney Kıbrıs’ta Beş Şirket Internet Virüsünden Etkilendi
Kilis’te Hapse Mahkum Edilen 6 Yabancı Uyruklu Deaş’lıdan Biri Kıbrıslı Rum
Kilis’te Hapse Mahkum Edilen 6 Yabancı Uyruklu Deaş’lıdan Biri Kıbrıslı Rum
Avrupa Komisyonu “eğitimin Sefaletini” Rapor Etti
Avrupa Komisyonu “eğitimin Sefaletini” Rapor Etti
Rum Savunma Bakanı Angelidis Kahire’de Temaslarda Bulundu
Rum Savunma Bakanı Angelidis Kahire’de Temaslarda Bulundu
Anastasiadis Paris’e gidecek
Anastasiadis Paris’e gidecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim