banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
216.748
DOLAR
5.5184
STERLİN
7.0266
EURO
6.2685
Adem için Meclis bahçesinde tören düzenlendi
Adem için Meclis bahçesinde tören...
Exxonmobıl için geri sayım başladı
Exxonmobıl için geri sayım başladı
Varılan mutabakatla oturum kapatıldı
Varılan mutabakatla oturum kapatıldı
Kayıp kişi evine döndü
KAYIP KİŞİ BULUNDU
banner282

Anastasiadis Çipras’la Görüştü

LUTE’U BEKLERKEN

Anastasiadis Çipras’la Görüştü

LUTE’U BEKLERKEN

30 Ekim 2018 Salı 10:43
Anastasiadis Çipras’la Görüştü
LUTE’U BEKLERKEN
Lefkoşa, 30 Ekim 18: Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis dün Atina’da üçüncüsü gerçekleşen Avrupa-Arap Zirvesi’ne katıldı ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la görüştü.
Fileleftheros gazetesi: “Niyetlerin Netleştirilmesi – Başkan Yarın Lute’a Desantralizasyon Önerisini İzah Edecek – Doğu Akdeniz’de Üçlü İşbirliklerini Öne Çıkardılar” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Atina’da gerçekleştirilen Avrupa-Arap zirvesine katıldığını ve bu çerçevede başta Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras olmak üzere bazı ülke başkanlarıyla da temaslarda bulunduğunu yazdı.
Gazete, Anastasiadis’in BM Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’la yarın yapacağı görüşmede beklentisinin düşük olduğunu belirtirken, buna karşın büyük öneme sahip olan görüşmede, desantralizasyon (merkezi hükümetin yetkilerinin azaltılması) konusundaki görüşlerini Lute’a aktarmasının beklendiğini yazdı.
Anastasiadis’in Lute’la görüşmesinde, çözümün temelinin iki toplumlu iki kesimli federasyon olduğunu vurgulayacağını ve gevşek federasyon önerisini izah edeceğini öne süren gazete, BM’nin müzakerelerin devamı konusundaki görüşünün öğrenilmesi açısından Lute’un yarınki ziyaretinin büyük önem taşıdığını savundu.
Üçüncüsü dün Atina’da gerçekleştirilen Avrupa-Arap zirvesi çerçevesinde Çipras’la gerçekleştirdiği görüşmede ise Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler, Lute’un yarınki ziyareti, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşmesi ve Güven Yaratıcı Önlemler konularında Çipras’a bilgi veren Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafının, iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde, fonksiyonel ve AB normlarıyla uyumlu bir devlet hedefiyle çözüm bulunması tezini yineledi.
Anastasiadis, zirvede yaptığı konuşmada ise, Kıbrıs sorununa çözüm bulunabilmesi için Türkiye’den gerekli siyasi kararlılığı göstermesini beklediklerini ifade etti.
“Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin beklentilerine yanıt verecek, bir Avrupa ülkesinde işbirliği yapmalarına, refaha kavuşmalarına ve barış içerisinde var olmalarına imkan sağlayacak bir çözüm istediklerini” dile getiren Anastasiadis, “Kıbrıs sorununun çözümünün, Kıbrıs’ı bölgenin etnik, siyasi, din ve dil alanında işbirliği yapılan parlak bir örnek haline getirmesini arzuladığını” belirtti.
Konuşmasında Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yataklarına da değinen Anastasiadis, hidrokarbon yataklarının keşfinin AB’nin enerji güvenliğinde yeni koşullar yarattığını belirtti ve Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın AB ile Arap ülkelerinin daha yakın işbirliğinde bulunmaları yönünde çaba sarf ettiklerini vurguladı.
Habere göre Çipras ise görüşmede Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a yönelik desteğini yineledi.
Zirvede yaptığı konuşmada ise Çipras, Güney Kıbrıs’la işbirliği içerisinde, bölgedeki enerji yatakları konusunda, bölgedeki üçüncü ülkelerle, üçlü ve çoklu işbirliklerini ileri götürdüklerini dile getirirken Kıbrıs sorununa BM anlaşmaları temelinde çözüm bulunması, Ege ve Doğu Akdeniz’de, uluslar arası anlaşmalardan doğan egemenlik haklarının korunması ve aynı zamanda Türkiye’yle iki komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyaloğun geliştirilmesinde ısrarcı oldukları vurgusunda bulundu.
(SB/ŞEB)       
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Flamingolar Gelmeye Başladı
Flamingolar Gelmeye Başladı
Cep Telefonları Konusu Masaya Yatırılıyor
Cep Telefonları Konusu Masaya Yatırılıyor
Özgöçmen cinayetinin zanlısı Salman sınırdışı edilecek
Özgöçmen cinayetinin zanlısı Salman sınırdışı edilecek
Exxonmobıl için geri sayım başladı
Exxonmobıl için geri sayım başladı
Mıtchell’in Ziyareti Ertelendi
Mıtchell’in Ziyareti Ertelendi
Rum Kilisesi Başpsikoposu Iı. Hrisostomos: “hasta Hissetmiyorum”
Rum Kilisesi Başpsikoposu Iı. Hrisostomos: “hasta Hissetmiyorum”
Rum Yönetimi Eski Başkanı Dimitris Hristofyas Lavrov İle Görüştü
Rum Yönetimi Eski Başkanı Dimitris Hristofyas Lavrov İle Görüştü
Kıbrıs’ın güneyindeki deniz bölgesinde deprem
Kıbrıs’ın güneyindeki deniz bölgesinde deprem
Anastasiadis: “çözüm İşlevsel, Devlet De Tam Bağımsız Olmalı”
Anastasiadis: “çözüm İşlevsel, Devlet De Tam Bağımsız Olmalı”
Papadopulos Gevşek Federasyon Konusunda İzahat İstiyor
Papadopulos Gevşek Federasyon Konusunda İzahat İstiyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim