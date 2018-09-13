Anastasiadis, Cinsel Tacizden Mahkum Olan Kişinin Başkanlık Affıyla Serbest Kalmasından Rahatsız

Lefkoşa, 13 Eylül 18 : Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis’in, cinsel taciz suçundan hapse mahkum edilen pedofilin, başkanlık affıyla serbest kalmasından rahatsız olduğu belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Anastasiadis’in dün yazılı bir açıklama yaparak, hatasını kabul ettiğini ve cinsel taciz suçundan hapse mahkum kişinin başkanlık affıyla 6 ay öncesinden serbest kalmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini yazdı.

Sözkonusu suçlunun taviz ettiği kişi ve ailesine yönelik üzüntüsünü de dile getiren Anastasiadisi başkanlık affının cinsel taciz suçlarından mahkum kişilere yönelik kriterlerin daha da katılaştırılmasının ileriye götürüleceği teyidinde de bulundu.

(FK/FEZ)